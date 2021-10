Pubblicità in concessione a Google

In Puglia il contrasto allo smaltimento illegale di rifiuti prosegue senza sosta ed i dati sulle infrazioni accertate lo confermano. Secondo l’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura, la nostra regione ha registrato quest’anno il 28,7% di denunce per smaltimento illegale di rifiuti sul totale nazionale: segno della grande attenzione per il bene comune “ambiente”. Solo negli ultimi tre anni, la Regione ha finanziato con 20 milioni di euro la rimozione di rifiuti nei Comuni costieri e nelle aree extra-urbane. Ulteriori risorse sono state investite in sistemi di videosorveglianza collegati con le forze dell’ordine: un modello rivelatosi vincente, da replicare anche a livello nazionale, perché solo nel 2020 ha portato alla luce 363 siti dove avvenivano sversamenti illeciti e 27 discariche abusive.

Un illecito diffuso

Purtroppo capita a volte di passeggiare in campagna ed oltre ad ammirare la precisione dei muretti a secco, l’imponente bellezza dei nostri alberi di ulivo, i colori accesi dei frutti e degli ortaggi, lo sguardo cada su rifiuti e spazzatura di ogni genere.

Troppe volte le aree rurali vengono utilizzate come discariche a cielo aperto, devastando un territorio bellissimo, inquinando la terra e il sottosuolo, arrecando un danno ingente all’imprenditore agricolo che spesso è chiamato a rimuovere i rifiuti sversati da altri per tutelarsi legalmente ed evitare danni incalcolabili al suo lavoro e costringendo le amministrazioni comunali ad adottare provvedimenti repressivi che utilizzano fototrappole e sistemi di ripresa.

Sebbene da tempo la criminalità organizzata abbia nel business dei rifiuti una delle sue fonti di guadagno più redditizie, occorre dire che questo malcostume è diffuso a tutti i livelli e sono ancora troppi i semplici cittadini che smaltiscono irregolarmente i loro rifiuti in campagna o ai bordi delle strade rurali, a cui si aggiunge il materiale edilizio abbandonato dalle ditte, senza il minimo rispetto della proprietà privata e del bene pubblico, arrecando un danno ambientale e di immagine incalcolabile.

“Provvedimenti importanti”

“I finanziamenti regionali costituiscono dei provvedimenti importanti messi in campo dal Governo regionale, guidato dal Presidente Emiliano, grazie all’impegno dell’assessora al ramo, Maraschio, che contribuiscono a proteggere il territorio e nello stesso tempo a sensibilizzare tutti noi, le nuove generazioni a rispettare e preservare l’ambiente.” commenta Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto