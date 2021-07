Incendio discarica abusiva a Grottaglie, Cassese presenta Interrogazione al Ministro

Pubblicità in concessione a Google

“In merito all’incendio avvenuto a Grottaglie all’interno della discarica abusiva in località Paparazio, ho presentato una interrogazione per chiedere al Ministro di competenza se è stato già attivato il Nucleo dei Carabinieri forestali per tutte le opportune verifiche e quali iniziative intenda intraprendere per contrastare gli abbandoni abusivi dei rifiuti. Il nostro territorio è scosso, giustamente preoccupato che simili incidenti possano ripetersi. E soprattutto non ne può più di discariche.”

Pubblicità in concessione a Google

Così il deputato Gianpaolo Cassese annuncia il suo intervento in ambito parlamentare attraverso l’atto depositato per attenzionare il Governo sulla vicenda.