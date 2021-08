Incendio Frantella Grottaglie, Sindaco: “Fondamentale la tempestività della Sorveglianza per allontanare persone e animali.” Sulle cause: “Indagini in corso, non si esclude il dolo. Accerterà la Magistratura”

Pubblicità in concessione a Google

Carlo Caprino raggiunge telefonicamente Ciro D’Alò sindaco di Grottaglie da questa mattina nuovamente sul luogo del vasto incendio che ha interessato la Pineta Frantella. “Fondamentale la tempestività della Sorveglianza per allontanare persone e animali.” Sulle cause: “Indagini in corso, non si esclude il dolo. Accerterà la Magistratura”. Il sindaco ha informato di aver avuto la disponibilità questa mattina dalla Regione di rimetter in piedi quanto il fuoco ha distrutto.