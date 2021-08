Pubblicità in concessione a Google

“Questa mattina i vigili del fuoco sono ritornati all’interno della pineta perché ci sono ancora piccoli focolai. Per favore, ora non è il momento dei selfie, delle foto e dei video. L’area deve essere bonificata e, lo ripeto, ci sono ancora piccoli focolai. Tra qualche minuto sarà pubblicata l’ordinanza di interdizione accesso e messa in sicurezza della zona ma il più delle volte buonsenso e responsabilità possono fare più di un atto formale. Un appello ai cittadini della zona: chiunque sia a conoscenza di circostanze utili a comprendere la natura dell’evento, informi le forze dell’ordine. Grazie a tutti per la collaborazione.”

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Grottaglie poco fa.