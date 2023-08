Pubblicità in concessione a Google

A seguito delle numerose segnalazioni raccolte, Kyma Ambiente e Polizia Locale sono intervenute per ripristinare il decoro del tratto di spiaggia urbana noto con il nome di “Lido Taranto”.

Anche grazie all’ausilio di alcuni volontari, gli operatori della società partecipata hanno rimosso numerosi sacconi di rifiuti, restituendo vivibilità al litorale molto frequentato in queste settimane.

«Un lavoro di squadra davvero encomiabile – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – che ha visto anche gli agenti impegnati a ripristinare la legalità in questo tratto di costa, dove operava un chiosco abusivo per la vendita di bibite. L’attenzione è alta e non abbasseremo la guardia nei confronti di questi fenomeni».