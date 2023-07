Pubblicità in concessione a Google

Conosciamo l’iperico, anche chiamata erba di San Giovanni. Si tratta di una pianta che cresce nel periodo estivo, in prossimità della festa di San Giovanni che ricorre il 24 giugno.

E’ una pianta conosciuta e usata fin da tempi antichi per vari scopi, sia come terapia e cura naturale per le sue proprietà benefiche, ma anche in riti magici. Possiede numerose proprietà ma anche diverse insidie.

Cos’è e com’è fatto l’iperico?

L’iperico è una pianta erbacea che cresce spontaneamente in estate, al sole. Presenta delle sommità fiorite gialle e strofinando i petali di questi fiori si ottiene un liquido rosso. L’iperico viene denominato anche “scacciadiavoli”, in quanto veniva usato come amuleto per allontanare streghe e spiriti maligni.

Quali sono le proprietà dell’iperico

L’iperico ha la caratteristica di agire sul sistema di neurotrasmettitori responsabili della regolazione dell’umore. Fra i principi attivi che generano questa attività ci sono l’Ipericina e l’Iperforina. E’ sovente usato per combattere la depressione e disturbi ad essa collegati come ansia, stanchezza, perdita di appetito e insonnia.

Viene usato per via orale in diverse formulazioni come rimedio a palpitazioni, sbalzi d’umore, disturbi tipici della menopausa, del disturbo da deficit di attenzione (iperattività) del disturbo ossessivo-compulsivo. Spesso viene sommistrato come aiuto a chi vuole smettere di fumare. E’ efficace anche contro i dolori della fibromialgia, varie forme di mal di testa, dolori muscolari e articolari.

Sottoforma di olio invece viene usato a livello locale. L’olio di iperico viene ottenuto attraverso la macerazione a freddo dei fiori in olio di oliva ed è utilizzato per trattare lividi, piccole ferite e lesioni cutanee, infiammazioni e dolori muscolari, ustioni di primo grado, ferite, punture di insetto…

Come tutti i rimedi presenta anche i suoi effetti collaterali che possono essere tra i più comuni: disturbi gastrointestinali, reazioni allergiche a carico della pelle, affaticamento e irrequietezza.

L’iperico nella tradizione popolare

Nella tradizione popolare, oltre all’utilizzo in medicina e cure naturali, veniva usato come potente antidoto contro demoni e spiriti maligni, difendeva quindi dalle malattie del corpo e dell’anima.

Piccoli mazzetti sotto al cuscino o sulle porte di casa come amuleto, nella preparazione dell’Acqua di San Giovanni per la giovinezza, contro ogni maleficio come portafortuna; bruciata nel fuoco di San Giovanni e lanciata sui tetti avrebbe protetto dai danni dei temporali…

Come sempre nella tradizione popolare si mescola il sacro al profano, la medicina e la magia… non ci resta che provare a raccogliere questa magica pianta e trarne il promesso giovamento.