Il Comune di Grottaglie comunica che, in esecuzione della determina dirigenziale n. 1143 del 28 giugno 2024, a partire dal 2 luglio 2024 e sino 16 luglio 2024, saranno aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo Nido Comunale “L’Asilo dei Bimbi” per l’anno scolastico 2024-2025.

La domanda di ammissione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale del Comune di Grottaglie al seguente link: https://grottaglie.simeal-cittadino.maggioli.cloud/login

Per accedere al servizio di compilazione della domanda online è necessario utilizzare le credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

All’interno della domanda online, i genitori dovranno compilare tutti i campi richiesti e, se richiesto, allegare la documentazione comprovante le condizioni di priorità per l’assegnazione del posto.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 16 luglio 2024. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Si invitano i genitori interessati a consultare attentamente il bando e il regolamento, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione dei propri figli all’asilo nido comunale “L’Asilo dei Bimbi”.

Per informazioni e assistenza, è possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Grottaglie al numero 099 562 0283.

