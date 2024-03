Pubblicità in concessione a Google

Juve Stabia – Taranto: tutto pronto per la grande sfida del Taranto in serie C che purtroppo si giocherà a porte chiuse. La squadra rossoblù di mister Eziolino Capuano è pronta per la sfida con la formazione di Castellamare.

La partita si giocherà a porte chiuse nonostante il ricorso presentato dalla Juve Stabia. Il tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto la richiesta.

La Juve Stabia guida la classifica con 64 punti. Il ruolino di marcia delle ultime cinque partite ha visto 3 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio. Ha il terzo miglior attacco (dietro a Crotone ed Avellino) e la miglior difesa: solo 15 gol subiti in 30 gare.

I convocati per il Taranto

Mister Ezio Capuano ha diramato la lista dei convocati per il match con la Juve Stabia, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:45 presso lo stadio “Romeo Menti”.

Vannucchi, Loliva, Costantino DIFENSORI: Enrici, Luciani, Miceli, Riggio, Travaglini

Calvano, Fiorani, Mastromonaco, Matera, Panico, Papaserio, Valietti, Zonta ATTACCANTI: Bifulco, Capone, De Marchi, Fabbro, Kanoute, Simeri, Orlando

I convocati per la Juve Stabia

Il tecnico Guido Pagliuca ha reso nota la lista dei 28 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Taranto, valevole per la 31^ giornata del campionato Serie C Now, in programma oggi, mercoledì 11 marzo 2024, con inizio alle ore 20:45 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

PORTIERI: Esposito, Signorini, Thiam

Esposito, Signorini, Thiam DIFENSORI: Andreoni, Bachini, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Stanga

Andreoni, Bachini, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Stanga CENTROCAMPISTI: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Meli, Mosti, Pierobon, Romeo

Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Meli, Mosti, Pierobon, Romeo ATTACCANTI: Adorante, Candellone, Garau, Piovanello, Piscopo

Juve Stabia – Taranto: dove guardarla in tv

Per chi volesse è possibile seguire la partita anche da casa in diretta tv.

CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juve Stabia – Taranto

• Data: lunedì 11 marzo

• Orario: 20.45

• Canale TV: Sky Sport (253)

• Streaming: NOW, Sky Go