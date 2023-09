Oggi apre JYSK a Taranto: prodotti scandinavi di qualità adatti per tutte le tasche. Il primo in Puglia

Pubblicità in concessione a Google

JYSK a Taranto. Nel 1979, Lars Larsen aprì il suo primo negozio JYSK in Danimarca con l’obiettivo di offrire prodotti scandinavi di qualità adatti per tutte le tasche.

JYSK è una catena retail internazionale che vende “tutto per la casa”.

Oggi JYSK arriva e apre anche a Taranto

Oggi alle 9:00, JYSK ha aperto lo store di Taranto, il 1° in Puglia, presso il Centro Commerciale Mongolfiera, Via Per Montemesola. Per l’occasione fantastiche OFFERTE di apertura fino al 70% su oltre 2.000 articoli e solo oggi, EXTRA 10% sui prezzi di apertura.

JYSK apre in media 2 nuovi negozi ogni settimana ed è uno tra i maggiori rivenditori di piumini, trapunte, guanciali e materassi d’Europa. Venono infatti circa 3,8 milioni di materassi e più di 10 milioni di guanciali all’anno. Ma non solo: offrono anche un’ampia gamma di articoli per la casa come mobili, mobili da giardino, biancheria da letto e accessori bagno.

Il sindaco Melucci all’apertura

Il gruppo JYSK

JYSK è di proprietà della famiglia titolare del Lars Larsen Group. Il fondatore, Lars Larsen, è famoso in tutta la Danimarca per essere stato il commerciante che aveva sempre “una grande offerta”.

Nel 1979, quando aprì il suo primo negozio nella seconda città più grande del paese – Aarhus – dove, per inciso, si trova ancora – Larsen aveva grandi ambizioni, anche se non immaginava quanto velocemente sarebbe cresciuta la sua attività. Larsen aprì diverse sedi JYSK di successo in tutta la Danimarca e nel 1984 aprì il suo primo negozio oltre i confini del paese, nella vicina Germania.

Oggi JYSK ha più di 3.200 negozi con 30.000 dipendenti in 48 paesi del mondo: Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Slovacchia, Germania, Austria, Svizzera, Islanda, Canada, Groenlandia, Isole Faroe, Estonia, Lettonia, Lituania, Ucraina, Kosovo, Bulgaria, Kazakistan, Romania, Francia, Gran Bretagna, Slovenia, Macedonia del Nord, Croazia, Italia, Spagna, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Armenia, Montenegro, Grecia, Albania, Vietnam, Malta, Portogallo, Georgia, Bielorussia, Tagikistan, Moldova, Belgio, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Irlanda, Cipro e Azerbaijan.

Il fatturato di JYSK nel 2022 è stato pari a 4,87 miliardi di euro.

La parola “JYSK” è sempre stata intenzionalmente inclusa nel nome dell’azienda. In danese “JYSK” designa qualsiasi cosa o – come lo stesso Lars Larsen – chiunque provenga dalla penisola dello Jutland, ed è spesso associato a concetti come modestia, serietà ed onestà – tre valori con cui lo stesso Lars Larsen si è sempre identificato.