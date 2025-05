Pubblicità in concessione a Google

Il 23 aprile 2025, KFC ha inaugurato il suo primo ristorante a Taranto, situato all’interno del centro commerciale Porte dello Jonio in Via per San Giorgio. Questa apertura rappresenta il quinto punto vendita del brand in Puglia, consolidando la presenza di KFC nel sud Italia.

KFC apre a Taranto

Dove si trova il nuovo KFC di Taranto

Il nuovo ristorante KFC è situato all’interno del centro commerciale Porte dello Jonio, precisamente in Via per San Giorgio, a circa 4 km dal centro cittadino. La location è strategica, facilmente accessibile e dotata di ampio parcheggio, rendendola ideale per accogliere una vasta clientela.

Orari di apertura e servizi disponibili

Il locale è aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 23:00. I clienti possono ordinare in diversi modi:

Direttamente in cassa

Tramite i chioschi self-service presenti nel ristorante

Attraverso l’app ufficiale KFC Italia con il servizio “Clicca & Ritira”

Consegna a domicilio attiva tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:45

Il menu: tra classici e novità

Il menu del nuovo KFC di Taranto offre una vasta gamma di prodotti, tra cui:

NOggets : bocconcini di filetto di pollo impanati e fritti al momento, unici in Europa

: bocconcini di filetto di pollo impanati e fritti al momento, unici in Europa Hot Wings : alette di pollo piccanti

: alette di pollo piccanti Tender : filetti di pollo fritto disponibili in versione Crispy o Original Recipe

: filetti di pollo fritto disponibili in versione Crispy o Original Recipe COB (Chicken On the Bone) : l’iconico pollo con l’osso

: l’iconico pollo con l’osso Panini : Classic Original, Classic Zinger, Colonel’s Burger, Kentucky Cheese & Bacon, Kentucky BBQ & Bacon (disponibili anche in versione double)

: Classic Original, Classic Zinger, Colonel’s Burger, Kentucky Cheese & Bacon, Kentucky BBQ & Bacon (disponibili anche in versione double) Wrap : Twister con pollo, maionese, pomodoro fresco e insalata croccante

: Twister con pollo, maionese, pomodoro fresco e insalata croccante Opzioni vegetariane : come i Twister Veggie

: come i Twister Veggie Box Meal : combinazioni di più prodotti per un pasto completo

: combinazioni di più prodotti per un pasto completo Contorni : patatine fritte, insalate, salse varie

: patatine fritte, insalate, salse varie Bevande : con la formula free refill

: con la formula free refill Dessert: gelati in stile KFC

Strategia di espansione nel Sud Italia

L’apertura del ristorante a Taranto rientra nella strategia di KFC di espandere la propria presenza nel Sud Italia.

Opportunità di lavoro e impatto occupazionale

La nuova apertura ha generato nuovi posti di lavoro a Taranto, contribuendo positivamente all’economia locale.

L’arrivo di KFC a Taranto rappresenta un’importante aggiunta all’offerta gastronomica della città, offrendo ai residenti e ai visitatori un’esperienza culinaria unica. Con un menu variegato, servizi moderni e un’attenzione particolare alla qualità, il nuovo ristorante si propone come punto di riferimento per gli amanti del pollo fritto e del fast food.