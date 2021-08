Pubblicità in concessione a Google

La Ministra Fabiana Dadone ha visitato il Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie.

“Buon ferragosto a tutti voi, un saluto da Grottaglie e dalle sue splendide ceramiche che sanno affascinare sia i bambini che i loro genitori. In molti abbiamo scelto di restare in Italia e fortunatamente viviamo in una terra piena di sorprese, di storia e di cultura.”

Cosi la Ministra per le politiche giovanili, in quota cinque stelle nel Governo Draghi, ha colto l’invito del parlamentare locale Gianpaolo Cassese trascorrendo la vigilia di ferragosto a Grottaglie.

Il Sindaco Ciro D’Alò ha omaggiato la Ministra Dadone con un cadeau in ceramica, spiegandole il lavoro di valorizzazione di questo importante comparto produttivo e artistico. In serata, la Ministra ha incontrato il gruppo grottagliese del Movimento 5 Stelle.