Pubblicità in concessione a Google

Sono tanti gli artisti pugliesi in gara a Sanremo: da Emma ai Negramaro, da Diodato ad Alessandra Amoroso, passando per Maninni, Plant del trio de La Sad e Dario Iaculli dei The Kolors. Ognuno attraverso le proprie storie e i propri talenti contribuirà a rendere più entusiasmante il racconto della Puglia, che non solo è bellissima, ma sa anche farsi ascoltare.

Pubblicità in concessione a Google

Novità assoluta di questa edizione, la presenza della Regione Puglia che promuove la destinazione nel contesto della manifestazione musicale più amata e seguita d’Italia. In particolare, nell’ambito di “Oltre il Festival”, il progetto che da lunedì 5 a domenica 11 febbraio trasforma Villa Nobel nel quartier generale di RadioMediaset, la Puglia darà il benvenuto ad artisti, addetti ai lavori e ad un vasto pubblico attraverso l’affascinante installazione luminosa #WeAreinPuglia, realizzata con la tecnica delle luminarie, che renderà ancora più accogliente il parco che fu residenza di Alfred Nobel in riviera, ora sede museale.

La location da sogno è dedicata agli studi creati ad hoc da sei radio nazionali e locali (Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba e Radio Bella & Monella) pronte ad ospitare tutti gli artisti della 74esima edizione del Festival della canzone italiana e tanti personaggi del mondo dello spettacolo, creator digitali e istituzioni. La Puglia, dunque, invita al viaggio mettendo sullo stesso spartito suggestioni diverse: bellezze del territorio, prelibatezze enogastronomiche, capacità di accogliere e attrattività degli investimenti in ambito turistico.

L’iniziativa, esclusiva della Regione Puglia e messa in campo dall’Assessorato al Turismo con l’AReT Pugliapromozione, verrà approfondita in conferenza stampa l’ 8 febbraio 2024, alle ore 11.00 a Sanremo, presso Villa Nobel – Sala Crystal. Parteciperanno l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, e il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno.

A seguire è previsto un aperitivo con prelibatezze tipiche pugliesi.