Pubblicità in concessione a Google

Nuova tappa per l’aerospazio pugliese per consolidare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Il 24 e 25 ottobre la Regione Puglia sarà a Wasghington, presso l’Ambasciata italiana, per partecipare a “The Italy-US Tech Business and Investment Matching Initiative”, progetto nato dalla collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e Province autonome e il Transatlantic Investment Committee (TIC)” efinalizzato ad intensificare le relazioni commerciali tra le Regioni italiane e gli USA.

Pubblicità in concessione a Google

Il progetto, coordinato dal MIMIT, con la collaborazione di MAECI e ICE, prevede il coinvolgimento di Governatori degli Stati americani nonché rappresentanze di TechHubs statunitensi e ha l’obiettivo di presentare gli ecosistemi territoriali e creare possibilità di investimenti in particolare nei settori dell’ Aerospazio e delle Scienze della Vita. La Puglia sarà parte delle delegazione delle Regioni italiane insieme alla Campania, all’Emilia Romagna, al Lazio, al Friuli Venezia Giulia, alla Lombardia, al Piemonte, al Veneto, alla Sicilia e alla Toscana.

La delegazione pugliese – composta per la Regione Puglia dall’Assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e dalla direttora di dipartimento, Gianna Elisa Berlingerio, e per il Politecnico di Bari da Roberto Vittori, colonnello e astronauta – sarà impegnata sia nella sessione plenaria durante la quale si presenterà a tutti i partecipanti la Puglia quale partner ideale per collaborazione e investimenti, promuovendo le eccellenze aerospaziali pugliesi, sia nelle sessioni parallele che coinvolgeranno rappresentanti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (DoS), del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (DoC) e dell’Amministrazione del Commercio degli Stati Uniti, insieme ai rappresentanti dei ministeri italiani. Lo scopo di queste iniziative è favorire una comprensione reciproca più profonda degli ecosistemi più innovativi degli Stati Uniti e dell’Italia, al fine di incoraggiare investimenti di qualità superiore dagli Stati Uniti verso l’Italia e coltivare partnership industriali strategiche più ampie e cooperazione tecnologica tra i due Paesi.

“Si tratta di un’iniziativa internazionale di incontro e confronto con autorità e operatori esteri – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – che hanno tutta l’intenzione di costruire nuove relazioni commerciali con l’Italia in due settori specifici. Per questa ragione, è per noi fondamentale esserci e portare l’esperienza di un settore in continua crescita, il settore aerospaziale appunto, che in Puglia ha registrato una crescita superiore a quella delle altre regioni aerospaziali come Campania, Lombardia, Lazio e Piemonte. L’Italia sta lavorando per dotarsi di una Legge nazionale sull’aerospazio che definisca e regolamenti questo settore strategico, su cui la Regione Puglia ha concentrato investimenti significativi e su cui punta con le Università, i centri di ricerca, il Distretto aerospaziale e l’intera filiera, ormai matura per essere sostenuta e promossa a livello internazionale. In questa sede, noi abbiamo tutta l’intenzione di raccontare e promuovere questa maturità dell’intero ecosistema, della ricerca e dell’innovazione, della capacità imprenditoriale, maturità testimoniata anche dalla presenza sul nostro territorio dell’unico spazioporto italiano per i voli suborbitali, l’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto Grottaglie. Un vantaggio competitivo notevole che abbiamo tutta l’intenzione di promuovere e sfruttare a per lo sviluppo economico internazionale della nostra regione e dei nostri territori”.