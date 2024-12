Pubblicità in concessione a Google

Chiudi gli occhi e immagina di svegliarti con il profumo di caffè e pasticciotti pugliesi, e poche ore dopo ritrovarti immerso nel caos creativo e magico di New York, tra grattacieli, luci sfavillanti e la Statua della Libertà che ti accoglie. Non è un sogno, ma una realtà che prenderà il volo a partire da giugno 2025! La compagnia aerea Neos ha annunciato l’attivazione di voli diretti da Bari verso la Grande Mela, un traguardo storico che rivoluziona il panorama dei viaggi internazionali per i pugliesi.

Questa novità non è solo un’occasione per semplificare la vita a chi desidera scoprire l’America, ma anche un’importante opportunità per attrarre flussi turistici dagli Stati Uniti verso la nostra meravigliosa regione. Sei curioso di saperne di più? Ti accompagniamo in un viaggio virtuale per scoprire tutto ciò che devi sapere su questa novità entusiasmante!

Cosa significa questo volo diretto Bari-New York Questo collegamento aereo diretto rappresenta un passo avanti per la Puglia. Bari, che da anni si conferma uno snodo cruciale per i voli nazionali ed europei, si apre ora ai viaggi intercontinentali. Il volo diretto con Neos consente di abbattere i tempi di viaggio, eliminando scali spesso scomodi e lunghi in altre città europee. Ma non è solo una questione di comodità: è un modo per collegare due culture e promuovere il turismo internazionale.

I vantaggi per i viaggiatori pugliesi e internazionali La comodità di un volo diretto da Bari a New York non ha prezzo. Per i pugliesi: sarà possibile pianificare un viaggio verso gli Stati Uniti senza il fastidio di dover partire da altri aeroporti italiani o europei. Questo significa meno stress, più tempo per godersi la meta e, perché no, anche risparmi economici.

Per gli americani: sarà ancora più semplice scoprire le bellezze pugliesi, dai trulli di Alberobello alle spiagge cristalline del Salento, passando per il fascino della Valle d'Itria e la tradizione enogastronomica unica al mondo.

New York: cosa ti aspetta nella città che non dorme mai New York non ha bisogno di grandi presentazioni: è una città che vive 24 ore su 24, dove ogni quartiere ha la sua personalità e qualcosa di speciale da offrire. Visita Central Park per un po’ di relax.

Passeggia lungo il Brooklyn Bridge al tramonto per una vista mozzafiato.

Vivi l'energia di Times Square e perditi nello shopping lungo la Fifth Avenue. E non dimenticare: assaggiare un'autentica cheesecake newyorkese è un'esperienza da non perdere!

Le dichiarazioni di Emiliano: il video ufficiale Per celebrare questo importante traguardo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sottolineando l’impatto strategico di questa novità. Guarda il video per scoprire tutti i dettagli direttamente dalle sue parole:

Un’occasione da non perdere Il volo diretto Bari-New York rappresenta un’opportunità imperdibile per chi ama viaggiare e scoprire nuove culture. Non solo semplifica i collegamenti, ma rafforza il ruolo della Puglia come porta d’ingresso per l’Italia meridionale. È il momento giusto per iniziare a pianificare il tuo prossimo viaggio nella città che non dorme mai… con partenza dal cuore della nostra terra! Per maggiori dettagli, clicca qui: Voli Bari-New York.