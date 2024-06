Pubblicità in concessione a Google

“Che bello e che emozione andare in TV: oggi una troupe della RAI è venuta a Grottaglie, ad intervistare il cavaliere del gelato Enzo Iannacone. In TV il nostro Gelato al G7 in Puglia”.

Ad annunciarlo sui social Gelida Voglia, il brand che ha un laboratorio del Gusto anche a Grottaglie e che ha realizzato il gelato dedicato ai potenti del mondo.

