Con l’arrivo della stagione invernale è sempre bene scegliere accuratamente i capi di abbigliamento adatti a far fronte al freddo e proteggersi dai comuni malanni di stagione.

Questo vale naturalmente anche per i bambini, più facilmente esposti a raffreddori e colpi d’aria.

In genere la scelta degli indumenti invernali per bambini viene vista quasi come un’ impresa complicata ma in realtà non è così.

In questo articolo tratteremo vestiti neonati per l’inverno consigliandovi i capi principali da indossare per garantire al bambino il giusto calore e allo stesso tempo comodità e praticità.

Vestiti neonati indispensabile d’inverno

Innanzitutto bisogna ricordare che i bambini hanno una termoregolazione diversa rispetto agli adulti, infatti tendono a sentire maggiormente il caldo. Per questo motivo è importante non coprirli eccessivamente ma è preferibile vestirli a”strati” e prediligere indumenti traspiranti e leggeri fatti di fibre naturali e non sintetiche. E’ buona norma quindi leggere sempre con attenzione le etichette.

Di seguito vediamo punto per punto quali sono i capi più importanti che devono indossare i bambini d’inverno.

Maglia di cotone o di lana leggera

Il primo indumento da far indossare al bambino è senza dubbio la maglia intima, preferibilmente di cotone o di lana leggera, tessuti che aiutano la traspirazione e non irritano la pelle.

Maglioni di lana o felpa

Se il clima è particolarmente freddo sopra la maglia intima l’ideale è un bel maglione di lana; infatti la lana, essendo un isolante naturale, garantisce il giusto calore corporeo.

In alternativa vanno bene le felpe in pile, soprattutto se il bambino deve fare movimento. E’ sempre meglio che i capi siano di una taglia più grande per avere una maggiore comodità nei movimenti.

Per i più piccoli invece può rivelarsi utile una comoda tuta intera in pile possibilmente con cerniera davanti, calda e morbida oltre ad essere molto pratica.

Pantaloni felpati

Altro capo fondamentale per vestire il bambino nella stagione invernale sono i pantaloni felpati. Anche in questo caso è bene acquistare una taglia in più e scegliere tessuti di buona qualità che consentono la giusta traspirazione e regolazione termica.

Calze di lana e scarpe

Per mantenere i piedini al caldo sono immancabili le calze o i calzettoni di lana, tenendo sempre presente che il tessuto deve essere traspirante e delicato sulla pelle del bambino. In più è possibile aggiungere nelle scarpe del bambino le solette invernali di feltro, facilmente reperibili nei negozi.

Sciarpa, guanti e cappellino in lana

Nei mesi più freddi non bisogna dimenticare di proteggere anche le altre estremità del corpo come orecchie, mani, bocca e naso. Perciò via a graziosi cappellini o cuffie di lana e sciarpe per tenere riparate testa e viso del bambino dai colpi d’aria, mentre le mani andranno protette con dei guanti caldi.

Piumino con cappuccio

Infine sopra l’outfit invernale del bambino non può di certo mancare il capo spalla, ovvero un caldo e pratico piumino. Nei negozi se ne trovano di tantissimi modelli e varietà; se con cappuccio è ancora meglio per garantire maggior riparo alla testa del bambino in caso di intemperie, essendo la parte del corpo che disperde calore più facilmente.

Siamo giunti alla conclusione della nostra breve guida sull’abbigliamento per bambini da indossare d’inverno. Questi sono i capi per noi essenziali per affrontare la fredda stagione in serenità con i vostri piccoli.

Ci auguriamo di esservi stati di aiuto e buoni acquisti!