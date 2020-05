“Al Marcello Arlotta di Grottaglie i lavori del piazzale di sosta degli aeromobili e quelli per la via di rullaggio stanno andando avanti (come si vede dalle foto scattate questa mattina) nonostante l’emergenza Covid. Inoltre la progettazione per la gara d’appalto per il rifacimento totale del terminal passeggi è quasi terminata e quindi a breve verrà indetta la gara d’appalto per la realizzazione dei lavori finanziati per 7 milioni di euro. Non cambia idea la Regione Puglia. L’aeroporto di Grottaglie si conferma quindi aeroporto anche per passeggeri. Ogni altra informazione è destituita di fondamento.”

E’ quanto scrive con un post sui social l’assessore regionale Mino Borraccino intervenendo sui lavori presso il sedime aeroportuale di Grottaglie.