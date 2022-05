Pubblicità in concessione a Google

L’Aeroporto di Grottaglie diventa sempre più cargo. La notizia di oggi è che a partire dalla prossima estate dallo scalo grottagliese partiranno le merci pugliesi legate alla catena del freddo.

“Attraverso la creazione del Polo logistico integrato, l’aeroporto di Grottaglie potrà collegarsi con i principali hub cargo europei, quali ad esempio Orly, Liegi e Francoforte per favorire l’export dei prodotti “Made in Puglia”. Non sarà più necessario, quindi, farle transitare da altri aeroporti italiani, perché verrà attivato un terminal cargo aereo tutto pugliese che a regime prevede una media di 40 voli, full cargo (solo merci), l’anno.”

Ha informato il sindaco Ciro D’Alò.

“Grazie all’impegno della Regione Puglia, e in particolare dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, lo scalo di Grottaglie ospiterà un polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea, legato alla catena del freddo. I nostri prodotti agricoli arriveranno nei principali hub cargo europei come Orly, Liegi e Francoforte, il “made in Puglia” partirà da Taranto per consolidare le presenze nei mercati esteri.”

E’ quanto dichiara Rilando Melucci, candidato sindaco a Taranto.

“È una notizia che apre prospettive interessanti, perché la vitalità dell’aeroporto è una condizione necessaria per immaginarne un suo utilizzo ampio, anche in termini turistici.”

Conclude Melucci.