L’Albero di Natale “Bipolare” (questo il titolo dato dall’autore della foto) realizzato presso il Centro Salute Mentale di Grottaglie si aggiudica la quattordicesima edizione del grande gioco dell’Albero di Natale più bello, per aver rappresentato la forza del lavoro di gruppo, ognuno con le proprie capacità.

Un albero di natale con un significato immenso. Cosi come significativa è anche la Menzione speciale per l’Albero di Natale di Vita Frascella, per aver portato in casa la magica atmosfera che ha da sempre contraddistinto Vico Coccioli, piccola n’chioscia del centro storico di Grottaglie, tra le prime ad esser illuminate a festa negli scorsi anni.

Cos’è il gioco de “l’Albero di Natale più bello”

Un gioco che non è un concorso, non è una gara. Ma solo un modo per avvicinarci al Natale e vivere fino alla Epifania la calda atmosfera delle feste. Non si vince nulla. Niente di materiale. I vincitori sono insigniti del titolo di “Albero più bello 2023”.

Il gioco nasce dall’idea di Annamaria Gerlone, artista grottagliese con il particolare dono della espressione dell’atmosfera natalizia resa concreta attraverso la pittura su stoffe, vetro, legno e tele. Un’arte, la sua, nata da un percorso assolutamente di autodidatta, che sfocia in interessanti vernissage e mostre sul territorio.

Arrivederci alla 15esima edizione

Con l’annuncio del vincitore e della menzione speciale si chiude l’edizione 2023 del grande gioco. Buone feste a tutti e continuiamo, sempre, a vivere con il sorriso la calda atmosfera del natale.

Auguri a tutti.