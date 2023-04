Pubblicità in concessione a Google

Prosegue nel pieno rispetto del cronoprogramma l’attuazione del Piano Straordinario finalizzato al miglioramento delle infrastrutture delle Strade della Provincia di Taranto.

L’ennesima conferma è fornita dall’affidamento dei lavori di manutenzione del piano viabile, della segnaletica e delle barriere metalliche sia lungo la “S.P. 96”, nel territorio di Manduria, sia lungo la “S.P. 26 San Basilio-Palagianello”.

Si tratta di due delle opere più attese approvate alcuni mesi fa dal presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, nell’ambito del più ampio progetto che deve portare ad una decisa riqualificazione e messa in sicurezza delle arterie viarie che mettono in collegamento i centri dei versanti orientale ed occidentale dell’area ionica.

L’esecuzione degli interventi che riguarderanno la “S.P. 96 Manduria-Francavilla Fontana” sarà portata a termine da una ditta del Brindisino che si è aggiudicata la gara d’appalto in base al criterio del minor prezzo. La spesa totale impegnata dall’Amministrazione provinciale per la realizzazione delle opere è pari ad euro 236.052,71. Mentre per quanto concerne la “S.P. 26”, la somma impegnata dall’Ente di via Anfiteatro per lavori che saranno eseguiti da una ditta del Tarantino è pari ad euro 244.612,03.

“Come ho già sostenuto in altre circostanze – ha dichiarato il presidente della Provincia, Melucci -, dal giorno dell’insediamento la nostra Amministrazione ha fissato numerosi obiettivi, fra cui quello di garantire il miglioramento e l’ottimizzazione delle condizioni di viabilità della rete viaria.

In questi ultimi sei mesi abbiamo provveduto a tracciare un cronoprogramma di interventi, ad approvare progetti, ad indire gare d’appalto e ad affidare lavori per l’esecuzione di opere non più differibili.

E a proposito di opere che il territorio attende da tanto, desidero segnalare che nei giorni scorsi il dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia ha firmato una determina con cui viene ammesso a finanziamento provvisorio, per un importo pari a 122 milioni di euro, l’intervento per la realizzazione del 1 e 2 Lotto della “Strada litoranea interna Talsano-Avetrana”.

Un’opera strategica non solo per lo sviluppo turistico e le attività economiche del versante orientale della nostra provincia, ma anche in vista degli impegnativi appuntamenti che ci accingiamo ad affrontare.”