Pubblicità in concessione a Google

La Asl di Taranto ha diffuso una nota sullo stato di rifunzionalizzazione dell’Ospedale di Grottaglie a seguito della visita di questa mattina del direttore generale Colacicco alla presenza del sindaco Ciro D’Aló.

Pubblicità in concessione a Google

Direzione strategica aziendale, personale sanitario, tecnici e autorità civili al San Marco di Grottaglie, stamane, per fare il punto sul processo di ri-funzionalizzazione dello stabilimento ospedaliero. È stato un momento di condivisione dello stato dell’arte dei lavori in corso d’opera, degli interventi in programma e delle tempistiche per il completamento dei lavori.

Risultano in corso di completamento gli interventi previsti per il reparto di chirurgia minore adiacente il quartiere operatorio, per le stanze di degenza della riabilitazione e l’adeguamento dei locali del nuovo Ospedale di Comunità.

I lavori della Casa di Comunità finanziati in ambito PNRR saranno avviati entro la fine dell’anno in corso. E sempre nell’ambito delle azioni di ammodernamento tecnologico finanziate dal PNRR, il nuovo tomografo computerizzato è già in fase di installazione e sarà collaudato entro il mese di luglio.

Il progetto finanziato di ri-funzionalizzazione dell’ospedale San Marco in presidio post acuzie e presidio territoriale di assistenza, che in ambito sanitario sono identificati con i rispettivi acronimi PPA e PTA, prevede una serie di interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei reparti già esistenti, secondo i requisiti strutturali e di adeguamento funzionale e tecnologico previsti dai Regolamenti Regionali. In particolare, sono interessati i reparti di lungodegenze e di riabilitazione, il centro diurno psichiatrico, la comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP), il day surgery, gli ambulatori specialistici e per le cronicità, gli ambulatori per i medici di medicina generale CPT, la postazione medicalizzata del 118 e i locali della farmacia territoriale. All’interno del presidio, inoltre, è prevista la realizzazione della Casa della Comunità finanziata in ambito PNRR.

“Grottaglie è avamposto fondamentale per l’offerta di prestazioni sanitarie specialistiche sul territorio – dichiara Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto – e questi interventi di adeguamento e miglioramento si collocano in tale direzione”. Presenti anche Aldo Sante Minerba, direttore sanitario, Annarita Desantis, dirigente medico responsabile del presidio San Marco, il direttore della struttura di chirurgia generale Maurizio Cervellera per la parte sanitaria, e il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò che sottolinea l’importanza del “dialogo aperto e trasparente del Comune di Grottaglie con la Asl. Questo ci permette di seguire da vicino le attività. Lavori importanti che permetteranno al San Marco di diventare un punto di rifermento di tutta la provincia, e non solo, per l’offerta di prestazioni sanitarie specialistiche. Abbiamo chiesto alla direzione generale un’accelerazione del cantiere affinché si possa rispondere, nel breve tempo, alla domanda di cura dei cittadini”.