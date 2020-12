“Nell’ultima riunione della Giunta Comunale abbiamo approvato il progetto dei lavori di sistemazione, che a giorni sarà oggetto di gara d’appalto, di alcune delle strade interne ed esterne all’abitato. 169.000 euro circa che vanno a completare il progetto di 500.000 euro già concluso lo scorso anno.”

E’ quanto comunica il sindaco D’Aló suo social.

Nel progetto rientrano via Pio XI, via delle Mimose, via dei Gelsomini, via dei Garofani, via Firenze, via Ligabue, via Santa Margherita.

“Inoltre, la ditta aggiudicataria dell’accordo quadro in questi giorni ha iniziato un importante intervento in via Garcia Lorca per risolvere il problema e scongiurare i futuri allagamenti della strada al primo accenno di pioggia”.

Ha aggiunto D’Aló.

“Sempre la ditta dell’accordo quadro si occuperà del rifacimento di un tratto di via degli ulivi sempre interessato da allagamenti, il rifacimento di via Petrone e la realizzazione del tratto stradale di via fosse ardeatine.”