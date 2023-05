Pubblicità in concessione a Google

“E’ stato firmato il contratto con l’azienda che si occuperà del rifacimento di alcuni tratti stradali“, è quanto informa il sindaco di Grottaglie.

Pubblicità in concessione a Google

“I tratti interessati saranno via Grandi, via Di Vittorio, via Leone XIII, via Sicilia, via Giolitti, via Epicuro, via Gorgia, via Montessori e via Parini”, conferma D’Alò.