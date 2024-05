Pubblicità in concessione a Google

“Come da programma, questa mattina sono partiti gli interventi di asfalto nelle strade cittadine interessate dai recenti lavori di ammodernamento e sostituzione dei sottoservizi.”

A darne comunicazione il sindaco di Grottaglie.

“Questa settimana ci concentreremo su: Via Duca d’Aosta, Via Leonardo da Vinci, Via Madonna di Pompei (fino all’incrocio con Via Firenze).”

Informa D’Alò.

“Abbiamo pianificato gli interventi con la massima attenzione, verificando che non siano previsti ulteriori scavi da parte di altre aziende nelle stesse vie. ️ Questo è stato possibile grazie al proficuo tavolo tecnico che l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto con tutte le aziende (AQP, Enel, EnelGas e Fibra) che attualmente stanno svolgendo lavori con scavi sul territorio. Il nostro obiettivo è quello di restituire strade sicure e confortevoli il prima possibile.”