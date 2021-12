Nello specifico è stata adottata la determinazione per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento del viale Matteotti. Si tratta dell’affidamento del servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di “rifacimento di viale Matteotti” dell’importo complessivo di € 669.083,41.