Pubblicità in concessione a Google

Nelle prossime settimane prenderà il via la nuova programmazione dei lavori di manutenzione delle strade. Si parte con un primo blocco che comprende via Oberdan, via Socrate, via delle Torri e un primo tratto di via Ennio. Circa 125 mila euro provenienti da un finanziamento del Ministero dell’Interno.

Pubblicità in concessione a Google

A darne comunicazione Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie.

“Con fondi comunali invece partirà un secondo blocco di interventi di manutenzione di strade urbane ed extra-urbane e, grazie ad un accordo con l’AQP, ci saranno importanti opere di rifacimento delle strade comunali.”

Aggiunge il primo cittadino.

Il Sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Blasi assicurano che si interverrà in tutti i quartieri. “Si attiveranno diversi cantieri in città probabilmente con qualche piccolo disagio per i residenti ma saremo tutti ricompensati con strade e marciapiedi nuovi, vie di passeggio più accoglienti, sicure e accessibili per tutti.” Informa D’Alò.