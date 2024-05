Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 17° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 32 annunci, relativi a 40 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 1 posizione aperta. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita permane 1 posizione e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica i posti a disposizione sono 3.

Si trovano inoltre 21 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo e 7 nel settore della Sanità. 7 posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette.

A ciò si aggiungono 12 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. Si segnala, inoltre, che dalle ore 08:30 del giorno 6 maggio 2024 alle ore 11:30 del giorno 8 maggio 2024 si potranno presentare le domande di partecipazione all’avviso di avviamento a selezione per l’assunzione, a tempo pieno e determinato per massimo 5 (cinque) mesi, di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 3° profilo Muratore specializzato e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. – 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di motoseghista e trattorista, presso la Riserva Naturale Statale Murge Orientali di Martina Franca (TA), e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. – 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di addestratore di cavalli con competenze in mascalcia, presso il Centro di Selezione Equestre Carabinieri di Martina Franca (TA), nonché, a tempo pieno e determinato per massimo 4 (quattro) mesi, di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 4° profilo Falegname specializzato e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di allevatore di volatili ed altri animali selvatici, presso la Riserva Naturale Statale Murge Orientali di Martina Franca (TA) – Convenzione C.N.A.A.C.. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte Avvisi di avviamento presso pubbliche amministrazioni

ART.16 L. 56/87 – AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO.

Art. 16 L. 56/1987 – Avviamento a selezione per l’assunzione, a tempo pieno e determinato per massimo 5 (cinque) mesi, di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 3° profilo Muratore specializzato e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. – 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di motoseghista e trattorista, presso la Riserva Naturale Statale Murge Orientali di Martina Franca (TA), e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. – 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di addestratore di cavalli con competenze in mascalcia, presso il Centro di Selezione Equestre

Carabinieri di Martina Franca (TA), nonché, a tempo pieno e determinato per massimo 4 (quattro) mesi, di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 4° profilo Falegname specializzato e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di allevatore di volatili ed altri animali selvatici, presso la Riserva Naturale Statale Murge Orientali di Martina Franca (TA) – Convenzione C.N.A.A.C.. Sul portale Sintesi è possibile prendere visione dell’avviso pubblico e scaricare

il modello di domanda. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, unitamente alla

documentazione da allegare, dovrà essere trasmessa, in unico file PDF, dalle ore 08:30 del giorno 6 maggio 2024 alle ore 11:30 del giorno 8 maggio 2024, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC del Centro per l’Impiego di Martina Franca: cpi.martinafranca@pec.rupar.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99-TARANTO-MACCHINISTA PER RETTILINEE DI MAGLIERIA INDUSTRIALE – Rif. Offerta 6908/2024

Azienda con attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO ricerca n° 1 MACCHINISTA PER RETTILINEE DI MAGLIERIA INDUSTRIALE.

Tipologia contrattuale: TEMPO PARZIALE e DETERMINATO (12 MESI). Requisito INDISPENSABILE è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione. Martina Franca (TA)

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68.99 – TARANTO – IMPIEGO AMMINISTRATIVO – Rif. Offerta 6918/2024

Azienda con attività di PULIZIE INDUSTRIALI ricerca una risorsa per IMPIEGO AMMINISTRATTIVO. L’offerta è rivolta agli iscritti nelle liste di cui all’art.1 Legge 68.99 (PERSONE CON DISABILITA’). Si offre contratto a tempo determinato (7mesi) e part-time (07:00-11:00). INDISPENSABILE il possesso del DIPLOMA di scuola media superiore. Prevista l’erogazione dei BUONI PASTO.

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99 -TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONE E ASSISTENZA CLIENTI – Rif. Offerta 6685/2024

Azienda sita in provincia di Taranto (TA ), operante in “Attività di

ntermediazione di servizi” ricerca una risorsa appartenente alla categoria

-“PERSONE CON DISABILITA’ ex Art. 1 L.68/99” per la figura professionale di

“ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E ALL’ASSISTENZA DELLA CLIENTELA” da

inserire nella sede di Massafra (TA). Previsto contratto PART-TIME a tempo

determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella

mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a effettuare tirocinio di 3

MESI prima dell’assunzione. Massafra (TA)

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99 -TARANTO – ADDETTI

INFORMAZIONE E ASSISTENZA CLIENTI – Rif. Offerta 6686/2024

Azienda sita in provincia di Taranto (TA ), operante in “Attività di

intermediazione di servizi” ricerca una risorsa appartenente alla categoria

“PERSONE CON DISABILITA’ ex Art. 1 L.68/99” per la figura professionale di

“ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E ALL’ASSISTENZA DELLA CLIENTELA” da

inserire nella sede di Palagiano (TA). Previsto contratto PART-TIME a tempo

determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella

mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a effettuare tirocinio di 3

MESI prima dell’assunzione. Palagiano (TA)

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99 – TARANTO – CUCITORI A

MACCHINA PER PRODUZIONE IN SERIE – Rif. Offerta 6563/2024

Azienda con attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 CUCITORE A MACCHINA PER PRODUZIONE IN SERIE DI

ABBIGLIAMENTO. La mansione comprende l’attività di STIRATURA. Tipologia

contrattuale: TEMPO PARZIALE e DETERMINATO (7 MESI). Requisito

preferenziale è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione. In alternativa si richiede la disponibilità allo svolgimento di tirocinio

di 6 mesi prima dell’assunzione. Martina Franca (TA)

PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68.99 -TARANTO -MACCHINISTA

CONFEZIONATORE DEL CAPO COMPLETO – Rif. offerta 6572/2024

Azienda appartenente al settore tessile confezioni abbigliamento cerca un

macchinista confezionatore del capo completo. Tipologia contrattuale tempo

determinato mesi 7 tempo pieno. E’ indispensabile l’esperienza lavorativa

pregressa nella mansione. Martina Franca (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 -TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONE E

ASSISTENZA CLIENTI – Rif. Offerta 6682/2024

Azienda sita in provincia di Taranto (TA ), operante in “Attività di

intermediazione di servizi” ricerca una risorsa appartenente alle CATEGORIE

PROTETTE ex Art. 18 L.68/99 per la figura professionale di “ADDETTI

ALL’INFORMAZIONE E ALL’ASSISTENZA DELLA CLIENTELA” da inserire nella

sede di Massafra (TA). Previsto contratto PART-TIME a tempo determinato (7

MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Massafra (TA)

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

CONSULENTI ASSICURATIVI Rif.164/2024 – Rif. Offerta 6540/2024

Le risorse si occuperanno di consulenza assicurativa previdenza, risparmio e

investimento. Requisiti richiesti sono il diploma o laurea, in possesso della

patente B, età 24/38 anni e residenti nella zona di Martina Franca e

Locorotondo. Si offre un contratto a provvigioni. Martina Franca (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA – Rif. Offerta 6463/2024

Per un noto istituto di formazione professionale sito in Massafra, siamo alla

ricerca di un collaboratore professionale con funzioni anche di conducente

pulmino. La figura si occuperà principalmente della sorveglianza agli alunni,

della pulizia edifici, della custodia e del trasporto degli alunni con pulmino.

Requisiti essenziali sono il possesso delle patenti D e CQC per trasporto

persone. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a soggetti di tutte

le età. Massafra (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

GEOMETRA PER IMPRESA EDILE – Rif. Offerta 6872/2024

Si ricerca per una impresa del territorio operante nel settore edile, di un

geometra con esperienza che si occuperà del computo metrico, dei preventivi e

dell’attività contabile. Massafra (TA)

ADDETTI UFFICIO LOGISTICO/INVENTARI Rif.179/2024 – Rif. Offerta

6876/2024

La risorsa ricercata si occuperà dell’emissione DDT+FATTURE, controllo qualità

merce, spedizioni corrieri, inventari + etichettatura prodotti. I requisiti richiesti

sono: DIPLOMA SUPERIORE indirizzo commerciale, Esperienza in ufficio

logistico, conoscenza del pacchetto world + teamSystem + StockSystem,

POSSESSO DEL PATENTINO MULETTO, fascia di età 28/40 anni, residenza a

Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Crispiano. Si offre contratto a tempo

determinato dai 3/6 mesi / Apprendistato con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato orario Part/time dalle 08.00 alle 13.00. Martina Franca

(TA)

INTONACATORI – Rif. Offerta 6854/2024

Per azienda edile operante nel territorio di Taranto e Brindisi, si ricercano

operai con esperienza nella mansione di Intonacatore. Possibilità di

raggiungere con mezzi aziendali i cantieri dislocati in altri comuni. Si offre

contratto a tempo determinato full time. Taranto (TA)

Ristorazione e turismo

ASSISTENTI TURISTICI Rif.184/2024 – Rif. Offerta 6930/2024

Il suo compito principale sarà quello di fornire assistenza ai clienti

dell’hotel/villaggio in cui risiede occupandosi del coordinamento dei

trasferimenti da e per l’aeroporto e della gestione dei servizi alberghieri

richiesti dal cliente; deve fornire informazioni sulla località di vacanza e sui

servizi disponibili all’interno dalla struttura alberghiera, suggerire itinerari di

visita e luoghi di interesse turistico, contribuire alla risoluzione di eventuali

problematiche che possono verificarsi durante il soggiorno del Cliente.

Requisiti richiesti Diploma o Laurea, conoscenza informatica, conoscenza della

lingua Inglese e Francese. L’azienda offre contratto a tempo determinato di 4

mesi full time. Italia (UE)

ADDETTI FRONT OFFICE MANAGER Rif.181/2024 – Rif. Offerta 6884/2024

Il front office manager sarà un responsabile della gestione e del coordinamento

del personale del front office, ovvero della reception e delle aree adiacenti. Le

principali responsabilità di questo ruolo includono: – Accoglienza e assistenza

agli ospiti – Gestione delle prenotazioni e del check-in/check-out –

Supervisione del personale di front-office – Risoluzione di eventuali problemi e

reclami – Garantire la soddisfazione degli ospiti Inoltre, si occuperà

dell’organizzazione e dell’efficienza delle operazioni quotidiane, collaborando

con i diversi reparti dell’hotel o della struttura ricettiva. Le Mansioni del front

office manager sono le responsabilità quotidiane. – Gestire le operazioni di

front-office, come la reception e il centralino – Assicurarsi che gli standard di

servizio siano rispettati – Formazione e supervisione del personale –

Pianificazione dei turni e delle ferie – Monitoraggio delle performance e dei

risultati – Preparazione di report e analisi dei dati. Requisiti richiesti Diploma o

Laurea, conoscenza informatica e gestionali (Opera, Fidelio e Protel),

conoscenza della lingua Inglese e Francese. L’azienda offre contratto a tempo

determinato di 4 mesi full time. Italia (UE)

ADDETTI FRONT OFFICE Rif.182/2024 – Rif. offerta 6917/2024

La risorsa ricercata volgerà le seguenti mansioni: Accoglienza i clienti; fornire

informazioni a ospiti e clienti; rispondere alle chiamate e alle email; smistare la

posta; redigere comunicazioni e lettere; archiviare documentazione. Italia (UE)

HOUSEKEEPING Rif.183/2024 – Rif. Offerta 6920/2024

La risorsa housekeeping si occuperà delle pulizie e dell’igiene di un hotel: Le

sue mansioni ricoprono i seguenti lavori dalla pulizia delle camere e degli

ambienti comuni dell’albergo alla costante fornitura di biancheria pulita, fino

alla verifica del corretto funzionamento dei piccoli elettrodomestici e degli

optional presenti in una struttura ricettiva. In definitiva, con questo termine si

sottintendono tutte le pratiche che permettono di rendere un hotel il più

ospitale e confortevole possibile per chi vi soggiorna. Italia (UE)

ADDETTI FOOD & BEVERAGE MANAGER Rif.185/2024 – Rif. Offerta

6931/2024

La risorsa ricercata con la mansione di Food & beverage manager, sarà un

Responsabile dei servizi della ristorazione, si occuperà dell’organizzazione,

gestione e coordinamento di tutte le attività connesse alla ristorazione in

strutture alberghiere e/o ristorative, dalle risorse economiche dei servizi alla

gestione del personale, dall’approvvigionamento al controllo qualità della

produzione e distribuzione di cibi e bevande. Inoltre, deve Garantire il rispetto

dell’immagine della struttura ricettiva, dal punto di vista dell’efficienza e degli

standard di qualità. Deve Definire il budget e controlla i costi, controllare

l’igiene di locali, le attrezzature da cucina, gli impianti destinati alla

preparazione, conservazione e consumo di cibi e bevande. Garantire la corretta

applicazione della normativa in materia di sicurezza e infortunistica nell’ambito

della ristorazione. Deve Selezionare i fornitori, verificandone l’affidabilità.

Definire il livello qualitativo e quantitativo minimo delle scorte. Predisporre il

menù del ristorante, in collaborazione con lo chef o il cuoco. Coordinare i

servizi di sala ristorante e il personale addetto. La risorsa deve pianificare e

organizzare eventi non ordinari, quali ad esempio buffet, meeting, convegni,

cene a tema, ecc. Curare i report settimanali da presentare alla direzione del

ristorante (ricavi, coperti, partecipanti alle manifestazioni, ecc.) e verificare

mensilmente i risultati consuntivi analizzando gli scostamenti rispetto al

budget. Italia (UE)

CAMERIERE/A DI SALA DI RISTORANTE – Rif. Offerta 6895/2024

Ristorante con sede a Grottaglie (TA), ricerca n. 1 Cameriere/a di sala con

esperienza pregressa nella mansione. La figura ricercata si occuperà di allestire

la sala, prendere le prenotazioni e servizio ai tavoli. Si offre contratto a tempo

determinato o apprendistato (full-time o part-time). Si richiede anche una

disponibilità a lavorare su turni. Grottaglie (TA)

MAITRE Rif.186/2024 – Rif. Offerta 6933/2024

La risorsa ricercata si occuperà della preparazione della sala della gestione del

cliente, della prenotazione e della conclusione del servizio. In particolare, il

maître di sala si occuperà di: confermare le prenotazioni e segnarle sul registro

delle prenotazioni; controllare la mise en place, la pulizia e l’estetica della sala

nel suo complesso, prima dell’apertura; accogliere i clienti quando arrivano,

verificare la prenotazione e accompagnarli al tavolo (oppure affidarli a un

membro del personale di sala); presentare il menù e la carta dei vini,

consigliando il cliente sulle pietanze da ordinare e sui vini da abbinare;

eseguire davanti ai clienti le preparazioni speciali (es. flambatura, sfilettatura);

coordinare la brigata di sala, organizzando turni e orari, supervisionando i

nuovi arrivati e fare da referente per lo chef e la sua brigata; controllare che

tutte le attrezzature necessarie al servizio in sala siano funzionanti; collaborare

con chef e sommelier per stilare il menù e la carta dei vini; riferire allo chef i

commenti dei clienti… Requisiti richiesti Diploma o Laurea, conoscenza

informatica, conoscenza della lingua Inglese e Francese. L’azienda offre

contratto a tempo determinato di 4 mesi full time. Italia (UE)

BARISTA – Rif. Offerta 6789/2024

Stabilimento balneare sito in Ginosa Marina cerca n. 3 baristi per la stagione

estiva con esperienza, anche minima, nella mansione. Le risorse si

occuperanno di caffetteria, preparazione cocktail e gestione del servizio al

banco. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di

3 mesi a partire da giugno 2024. Ginosa (TA)

ASSISTENTE BAGNANTI – Rif. Offerta 6793/2024

Stabilimento balneare sito in Ginosa Marina cerca n. 3 assistenti bagnati con

brevetto per la stagione estiva, anche senza esperienza. Si offre contratto di

lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 mesi a partire da giugno

2024. Ginosa (TA)

MAGAZZINIERE – Rif. Offerta 6795/2024

Stabilimento balneare sito in Ginosa Marina cerca n. 2 magazzinieri, anche

senza esperienza, per la stagione estiva. Si offre contratto di lavoro a tempo

pieno e determinato della durata di 3 mesi con inserimento immediato. Il

possesso di patente di guida B è requisito indispensabile. Ginosa (TA)

BANCONISTA PANINOTECA/ROSTICCERIA – Rif. Offerta 6794/2024

Paninoteca/Rosticceria con sede in Grottaglie ricerca n. 1 Banconista che debba

provvedere a servire alimenti e bevande al banco, preparare il banco espositivo

ma anche occuparsi della preparazione dei panini e della cottura della carne. La

figura deve avere preferibilmente un minimo di esperienza pregressa nel

settore, anche di breve durata. Grottaglie (TA)

PORTIERE DI NOTTE Rif.180/2024 – Rif. Offerta 6881/2024

La risorsa con la mansione di portiere notturno deve svolgere una serie di

attività che hanno lo scopo di garantire la sicurezza degli ospiti e il corretto

funzionamento della struttura durante le ore notturne. La sua mansione sarà

quella di: – Controllare chi entra e chi esce dall’hotel durante le ore notturne –

Monitorare le telecamere di sorveglianza – Effettuare il check-in degli ospiti che

arrivano durante la notte – Fornire informazioni sugli orari degli autobus o dei

treni – Rispondere alle richieste degli ospiti – Gestire le emergenze e chiamare

le forze dell’ordine o i servizi di emergenza quando necessario La risorsa deve

rispondere direttamente al direttore dell’hotel e lavorare a stretto contatto con

altre figure professionali, come il personale della reception, il concierge e il

personale delle pulizie. Inoltre, il portiere potrà collaborare con altre figure

affini, come la security o la polizia locale, per garantire la sicurezza degli ospiti

e della struttura. I requisiti richiesti DIPLOMA o LAUREA, conoscenze

informatiche gestionali (Opera, Fidelio, Protel) conoscenza della lingua inglese

o francese, patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time. Italia

(UE)

COMMIS DI CUCINA CAPOPARTITA Rif.177/2024 – Rif. Offerta 6599/2024

Il commis di cucina (commis de cuisine in francese) deve affiancare lo chef

nella preparazione dei pasti all’interno di un ristorante o di un albergo. Il

commis di cucina dovrà lavorare sotto la direzione dello chef de partie,

svolgendo lavori in linea con le sue competenze e con l’obiettivo di accrescere

le sue competenze professionali. Il commis di cucina può trovare impiego

presso ristoranti, hotel e navi da crociera. Il suo ruolo prevede numerosi doveri

e responsabilità, in base alla composizione della brigata e all’organizzazione

della cucina. Nelle cucine di grandi dimensioni ci sono in genere sia primi

commis che secondi commis. Nelle cucine più piccole, magari a conduzione

familiare, spesso vi è un solo commis che svolge diversi compiti. le mansioni di

un aiutante cuoco, le principali sono: preparare e dosare gli ingredienti;

predisporre le preparazioni di base; decorare i piatti; assicurarsi che gli

ingredienti vengano conservati correttamente; pulire i piani di lavoro e la

cucina; disinfettare utensili e celle frigo. Sotto la direzione dello chef de partie,

si dedicherà dunque alle preparazioni basiche: lavare e tagliare gli ingredienti,

si occuperà di marinature, infusioni ed essiccazioni, prepara carni, pesci e

verdure, aggiunge erbe e spezie prima della cottura, condisce i cibi. Suo sarà il

compito di gestire gli approvvigionamenti, controllando quello che manca,

tenendo in ordine il magazzino e assicurandosi che i cuochi utilizzino gli

ingredienti prima della data di scadenza.

I requisiti richiesti sono: preferibilmente esperienza lavorativa nella mansione

richiesta, fascia di età dai 18 ai 35 anni. L’azienda offre contratto a tempo

determinato fino al 20/09/2024 , full time con Vitto e Alloggio. Data presunta

di assunzione 01/06/2024. Folgaria (TN)

CAMERIERI Rif. 178/2024 – Rif. offerta 6603/2024

La risorsa ricercata con la mansione di cameriere si occuperà dell’accoglienza e

sistemazione in sala del cliente, prendere le ordinazioni, servire cibi e bevande.

I requisiti richiesti Diploma, preferibilmente esperienza lavorativa nella

mansione richiesta, età 18/30 anni. L’ azienda offre un contratto a tempo

determinato di 4 mesi a partire dal 01/06/2024 con vitto e alloggio. Folgaria

(TN)

ADDETTO/A RECEPTIONIST Rif.176/2024 – Rif. Offerta 6542/2024

LE MANSIONI. I compiti quotidiani della receptionist sono differenti.

Principalmente, riguardano l’assistenza degli ospiti fin dal primo momento in

cui mettono piede in albergo fino al momento del check out. La risorsa si

occuperà della gestione delle richieste e prenotazioni delle camere effettuate al

telefono, online o via e-mail, gestione, registrazione degli arrivi (check-in) e

delle partenze (check out), gestione della comunicazione e fornire le

informazioni richieste dall’ospite durante il soggiorno, delle funzioni

amministrative contabili come la tenuta della cassa, la redazione del conto,

tenendo in considerazione, ad esempio, il costo addizionale di servizi richiesti

fornire informazioni riguardo le attrazioni del posto, dei luoghi di interesse e in

caso occuparsi dell’acquisto di biglietti per spettacoli teatrali, concerti,

prenotazioni escursioni, etc, avrà funzioni di vigilanza e controllo, curerà i

rapporti con vari reparti e figure che operano all’interno della struttura

(sistemazione e pulizia camere, ristorazione, manutenzione, marketing

amministrazione, direzione etc). L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 4 mesi full time con vitto e alloggio. I requisiti richiesti sono età

18/40 anni, conoscenza della lingua inglese o tedesca, diploma preferibilmente

settore alberghiero o esperienza. Folgaria (TN)

MANUTENTORE IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL

DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZ. – Rif. Offerta 6597/2024

Struttura ricettiva, ricerca n. 01 MANUTENTORE DI IMPIANTI SPORTIVI,

addetto a mantenere il terreno di gioco e gli impianti idonei per l’attività

sportiva; preparazione dell’attrezzatura sportiva necessaria alla salvaguardia

della sicurezza degli sportivi. Leporano (TA)

Sanità

1 FARMACISTA COLLABORATORE – Rif. Offerta 6488/2024

Farmacia sita in Palagiano cerca n.1 farmacista collaboratore. Sono richiesti il

possesso della laurea in farmacia, l’iscrizione all’Albo professionale dei

farmacisti e almeno due anni di esperienza nella mansione. Sono altresì

richiesti il possesso della patente di guida e la disponibilità di un mezzo proprio

per gli spostamenti. Sono titoli di preferenza la capacità di utilizzo della

piattaforma gestionale Winfarm ed una discreta conoscenza dell’inglese

parlato. Palagiano (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. Offerta

6548/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a

emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito

Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali

e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo

equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di

partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo

inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono

funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede

Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe

L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. Offerta 6550/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni

di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La

figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva,

curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea

Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. Offerta 6553/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o

emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La

figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico

elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui

soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla

Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02.

Avetrana (TA)