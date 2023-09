Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” (clicca qui); inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte da pubbliche amministrazioni (art.7 L. 68/99)

4 UNITA’ OPERATORI

Approvazione e pubblicazione Avviso di selezione, ex art. 7 L. 68/99, per l’avviamento di n. 4 unità lavorative, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di “Operatori”, di cui al CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019/2021, prima fascia economica di accesso, già Area prima, profilo professionale dell’Ausiliario, prima fascia economica di accesso, del CCNL 2016/2018, presso il Ministero della Giustizia.

Le persone in possesso dei requisiti che intendano aderire alla presente specifica occasione di lavoro potranno presentare domanda, a partire dalle ore 08.30 del 1 settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2023.

Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RIS. ISCRITTI AMB. TER. DI TARANTO – ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA

Azienda sita in Martina Franca (TA ), attiva nel settore del COMMERCIO AL DETTAGLIO DI

MOBILI PER LA CASA ricerca n. 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Previsto

contratto part-time a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

EDUCATION&EMPLOYMENT 2.0

EURES organizza con la società Workforce (datore il lavoro) e la fondazione IW Techniek (ente erogatore della formazione) il programma Education&Employment 2.0.

Education&Employment 2.0. è un percorso di studio-lavoro interamente retribuito, della durata di tre anni. Al termine del percorso, i partecipanti avranno la possibilità di:

• avere un contratto a tempo indeterminato con una delle aziende partecipanti;

• avviare un’attività in proprio;

• programmare il rientro in Italia con una professionalità nel settore delle energie rinnovabili spendibile in ogni parte del mondo.

I requisiti per partecipare sono:

• diploma VMBO livello 2: istruzione professionale nel settore meccanica, idraulica,

elettromeccanica;

• capacità di lavorare in altezza o in spazi ristretti;

• disponibilità ad iniziare il lavoro la mattina presto;

• precedente esperienza nel settore tecnologico o una comprovata affinità con la

tecnologia.

Le condizioni contrattuali sono:

• stipendio in base al contratto collettivo di lavoro e del livello e delle conoscenze del

candidato, sin dal primo giorno del programma;

• possibilità di seguire una formazione di livello 2 o 3 tramite WorkForce dopo sei mesi

• 38 giorni di ferie;

• versamento dei contributi ai fini pensionistici;

• assistenza durante l’intero processo di formazione;

• possibilità di supporto finanziario tramite il progetto EURES Targeted Mobility Scheme.

Per candidarsi è possibile inviare il tuo CV a: marirosa.Chiocca@regione.liguria.it oppure a

alrik.mol@uwv.nl

GERMANIA

OPERAIO ADDETTO ALLA COSTRUZIONE DI STRADE

Retribuzione: da 17 a 21 € lordi/ora

REQUISITI:

• esperienza nella costruzione di strade oppure anni di esperienza nel settore

dell’ingegneria civile

• patente BE

• senso di responsabilità e di iniziativa

• propensione al lavoro di squadra e flessibilità

COME CANDIDARSI: inviare una email allegando il proprio CV, in formato EUROPASS, in tedesco o inglese all’indirizzo ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de riferendosi a “CC- HWT_025” e in cc eurespuglia@regione.puglia.it Per ulteriori informazioni: https://shorturl.at/pxIMW

BISTUM LIMBURG, EDUCATORI PROFESSIONALI

Bistum Limburg, con EURES Puglia propone il progetto “Ti aspettiamo -Wir erwarten dich!” per Educatori in Germania. Il tuo profilo:

-Laurea breve in scienze dell‘ educazione e della formazione (L19)

-Conoscenza, al momento dell’assunzione, della lingua tedesca (NON INFERIORE ad A2).

-Voglia di lavorare in Germania in un contesto interculturale

Cosa ti offriamo:

-Uno stipendio minimo, fino al riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa 1 anno), di circa 2730 € lordi mensili per un tempo pieno, dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, uno stipendio di circa 2995 € lordi mensili per un tempo pieno (Tredicesima e altri benefit)

-Corso di “Tedesco per educatori” (a Francoforte). Le basi della lingua (auspicabilmente B1)

devono però essere già acquisite!

-Sostegno nella ricerca di una sistemazione abitativa per il primo periodo, nelle pratiche

burocratiche (assicurazione, apertura conto bancario, ecc.) e nell’inserimento lavorativo

Il progetto di reclutamento è supportato finanziariamente dal progetto EURES TMS

Per candidarsi: inviare il CV e una lettera di motivazione, oltre ad un eventuale attestato delle tue conoscenze linguistiche e al diploma di laurea in formato PDF, per E-mail all’indirizzo: s.gavin@bistumlimburg.de e cc : eurespuglia@regione.puglia.it

OPERATORE DELLA MACCHINA DA TAGLIO

REQUISITI:

– formazione specialistica come operatore della macchina da taglio

– conoscenza della lingua tedesca, livello B2

BENEFIT:

– 30 giorni di ferie

– 37,5 ore di lavoro a settimana

– abiti da lavoro e DPI forniti gratuitamente

– contratto collettivo IG Metal

– retribuzione dai 18 ai 25€/ora + supplemento del 25% per lavoro notturno o del 10 % per

straordinario

COME CANDIDARSI: inviare una email allegando il proprio CV, in formato EUROPASS, in tedesco o inglese all’indirizzo ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de riferendosi a “CC-HWT_026” e in cc eurespuglia@regione.puglia.it Per ulteriori informazioni https://shorturl.at/bfEU2

BELGIO

FREMACH IZEGEM NV, AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO, STA

CERCANDO I SEGUENTI PROFILI:

– 1 Maintenance technician (Tecnico manutentore)

LUOGO DI LAVORO: Izegem, Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato con assunzione immediata

REQUISITI:

– preferibile esperienza pluriennale nella mansione

– preferibile conoscenza di meccanica, elettronica, pneumatica e PLC

– preferibile conoscenza di inglese base (A2) o francese

ORARIO DI LAVORO: 39 ore settimanali su 2 turni con 10 giorni di riposo all’anno

RETRIBUZIONE: retribuzione in linea in base all’esperienza (minimo 16 euro lordi all’ora), con ulteriori benefits previsti dalla legge

COME CANDIDARSI: inviare una mail allegando il proprio curriculum a Jemimah Verschoore

jemimah.verschoore@fremach.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it

– 1 Quality engineer

LUOGO DI LAVORO: Izegem, Belgio

TIPO DI CONTRATTO: contratto full time a tempo indeterminato

REQUISITI:

– preferibile possesso di laurea in Ingegneria

– conoscenza di 8D, PFMEA, Control Plan, Flowchart, SPC, audit VDA6, PPAP, APQP, MSA,

metodi di problem solving e del sistema ERP

– conoscenza avanzata della lingua inglese (livello B2)

– preferibile conoscenza dei dispositivi di misurazione

ORARIO DI LAVORO: orario di lavoro flessibile con 16 giorni di riposo all’anno in aggiunta alle ferie legali

RETRIBUZIONE: 3000 € lordi al mese

COME CANDIDARSI: inviare una mail allegando il proprio curriculum a Jemimah Verschoore

jemimah.verschoore@fremach.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it

TECNICO DELL’AUTOMATIZZAZIONE INDUSTRIALE

BelGaN, azienda di produzione di semiconduttori per applicazioni automobilistiche, industriali e mediche, cerca un (n. posti: 1) Tecnico dell’automatizzazione industriale che si occupi del controllo quotidiano delle apparecchiature ad alta tecnologia, dell’esecuzione della manutenzione preventiva e correttiva, della implementazione di miglioramenti tecnici e del monitoraggio di dispositivi ad alta tecnologia.

Requisiti:

– Laurea tecnica;

– affinità per la tecnologia e lavora in ambienti sterili;

– forte senso di responsabilità;

– orientamento ai dettagli ed al rispetto delle procedure;

– ottime capacità comunicative;

– conoscenza della lingua inglese (C2)

– non è richiesta precedente esperienza nella mansione.

Offerta contrattuale:

– contratto a tempo determinato;

– salario iniziale di 17.181 euro/ora + 39,76% premio medio turno = 23.2353€

Sede di lavoro: Westerring 15 – 9700 OUDENAARDE , Arr. Oudenaarde – Belgio

CNH INDUSTRIAL BELGIO NV, AZIENDA OPERANTE NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MIETITREBBIE E PRESSE A MARCHIO NEW HOLLAND, STA CERCANDO I SEGUENTI PROFILI: (TUTTE LE POSIZIONI SARANNO CHIUSE NEL MOMENTO IN CUI SI TROVANO I CANDIDATI INDICATI)

– 1 VCE Systems Engineer Hay&Forage GPP

Il candidato opererà nel Product Development all’interno della Hay & Forage – Vehicle

Electronic Systems Organization.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica o SW/Control o equivalente

– Almeno 3 anni di esperienza ingegneristica pertinente nell’ingegneria dei sistemi EE

(esperienza di ingegneria elettrica ed elettronica)

– conoscenza lingua inglese (C2)

– conoscenza lingua olandese (B2)

– 1 PIP & Service Kits Procurement Analyst

L’analista dell’approvvigionamento PIP (Programma di miglioramento del prodotto) garantisce la disponibilità dei kit PIP e di servizio.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Conoscenza esperta nella gestione e nelle operazioni della catena di approvvigionamento

– conoscenza lingua inglese (C2)

– 1 Finance Process & System Specialist – Purchase to Pay

Lo specialista del processo PTP sarà il ponte tra la community di utenti Finance Purchase To

Pay e le soluzioni tecnologiche.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Laurea Magistrale in Finanza e Contabilità (o pari per esperienza)

– Minimo 3-5 anni di esperienza nei processi Finance Purchase To Pay, preferibilmente con

esperienza nel sistema SAP

– Preferibile esposizione dimostrata ad ambienti internazionali interfunzionali e complessi

– conoscenza lingua inglese (C2)

– 1 Dealer Antenna

L’Antenna Dealer ha sede nello Stabilimento e funge da punto di riferimento principale quando si confrontano i Rivenditori/Clienti per ogni aspetto relativo alla Qualità dell’Impianto.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Esperienza professionale di almeno 5 anni nel servizio clienti e conoscenza dell’ambiente di produzione.

– Laurea in ingegneria meccanica o agraria, produzione o settore tecnico correlato o una

combinazione equivalente di istruzione ed esperienza.

– conoscenza lingua inglese (C2)

– 1 Innovation Concept Test Technician

Questa posizione supporterà le attività di ingegneria del concetto di Harvesting Innovation di CNH.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Bsc o equivalente attraverso esperienza in ingegneria meccanica / agricola / elettrica

– Esperienza pratica in macchine agricole, manutenzione e/o funzionamento

– conoscenza lingua inglese (C2)

– conoscenza lingua olandese (B2)

– 1 Cost Analyst

Come parte del team DTV, l’analista di costo supporta tutte le attività relative al calcolo e al

monitoraggio del costo del prodotto sia per il prodotto nuovo che per quello attuale.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Laurea triennale in Ingegneria, Supply Chain, Business o esperienza correlata

– Almeno 2-3 anni di esperienza nella gestione dei costi, nella produzione o nell’ingegneria

– conoscenza lingua inglese (C2)

1 Display System Engineer

Questa figura traduce tutte le caratteristiche tecniche dei veicoli in un’interfaccia user-friendly.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– laurea in ingegneria.

– Minima esperienza, conoscenza o affinità con le interfacce UI/UX.

– conoscenza lingua inglese (C2)

– 1 Design Engineer Flagship / Combine/Hay & Forage

La figura si occupa delle funzionalità specifiche dei veicoli come:mo vimentazione del grano, trebbiatura, percorso idraulico, sistemi di pulizia e raccolta, trasmissioni, sistemi di gestione dei residui, alimentazione, trinciatura, lavorazione o espulsione e/o lavoro generale di integrazione del sistema.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Laurea triennale o magistrale in Ingegneria o equivalente per esperienza

– conoscenza lingua inglese (C2)

– conoscenza lingua olandese (B2)

– 1 Saldatore

In qualità di saldatore, è responsabile della produzione di serie o pezzi in metallo.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Possesso dei patentini da saldatore

– Almeno 2 anni di esperienza

– conoscenza lingua olandese (B2)

– 1 Embedded Software Designer

La figura si occupa di convertire i requisiti di sistema nel software del veicolo integrato e

progettare la strategia di controllo del sistema e l’architettura software corrispondente.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Master in Elettronica/ICT o equivalente per esperienza

– Esperienza nella programmazione in C

– La conoscenza di MATLAB/Simulink è un plus

– conoscenza lingua inglese (C2)

– 1 Software Development Engineer

In qualità di progettista di software embedded, è responsabile dello sviluppo di applicazioni

software embedded per controller progettati su misura CNH.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Master in Elettronica/ICT o equivalente per esperienza

– Esperienza nella programmazione in C

– La conoscenza di MATLAB/Simulink è un plus

– conoscenza lingua inglese (C2)

– 1 Vehicle Test Engineer Combine/Hay & Forage

Un ingegnere/analista di test sui veicoli si occua di testare/convalidare e migliorare i progetti

provenienti dall’ingegneria del prodotto.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in ingegneria elettromeccanica, o equivalente per esperienza.

– Conoscenza dei sistemi meccanici, idraulici, elettromeccanici ed elettroidraulici

– conoscenza lingua inglese (C2)

– conoscenza lingua olandese (B2)

– 1 Electrics & Electronics System Validation Engineer (VT)

La figura supporterà più piattaforme per convalidare che un sistema sia implementato secondo le specifiche e sia performante a un livello che soddisfi le aspettative del cliente.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato – tempo pieno

REQUISITI:

– Laurea triennale in ingegneria elettronica o equivalente per esperienza.

– Esperienza con strumenti di analisi di rete (Vector CANalyzer, CANape, ETAS INCA).

– Conoscenza dei sistemi elettromeccanici ed elettroidraulici compresa la lettura di schemi

elettrici ed idraulici.

– Conoscenza dei protocolli di comunicazione standard del settore. PUÒ, LIN, XCP, ecc.

– È auspicabile la conoscenza delle tecniche di acquisizione dati e dell’hardware come Vector GL o HBM QuantumX, ad esempio.

– conoscenza lingua inglese (C2)

– 1 (CNC) bending bench operator

La figura è responsabile della piegatura a macchina delle lamiere secondo i disegni tecnici.

LUOGO DI LAVORO: ZEDELGEM , arr. Brugge – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: lavoro interinale – tempo pieno

REQUISITI:

– Almeno 2 anni di esperienza nella mansione

– conoscenza lingua olandese (B2)

OLANDA

RCN HOLIDAY PARKS CERCA DIVERSE FIGURE

Rcn holiday parks, composto da 18 splendidi villaggi turistici in Olanda, Francia e Germania, cerca le seguenti figure professionali:

– Assistente di cucina (posti disponibili 18)

– Cameriere (posti dispoinibili 18)

– Cuochi (posti disponibili 18)

BARTENDER

Il Van der Valk Hotel Nuland-‘s-Hertogenbosc, appartentente alla holding company Van der Valk International (VDVI) , cerca Bartender.(3 posti disponibili).

Requisiti:

– flessibilità e disponibilità a lavorare nei fine settimana e/o la sera;

– precisione ed attenzione ai dettagli nel fornire sia prodotti e servizi di alta qualità;

– esperienza nel settore per almeno un anno;

– ottima conoscenza sia dell’olandese che dell’inglese.

PAESI BASSI

XELVIN ZUID B.V. CERCA DIVERSE FIGURE

Come candidarsi? Registrati e accedi sulla piattaforma European Job Days, leggi il testo

integrale dell’offerta e alla fine del testo potrai candidarti come previsto attraverso la funzione “Apply for this job”

– Meccanico/meccatronico/elettricista

10 posti disponibili

Requisiti:

• formazione professionale nel settore meccatronico/meccanico/elettrico

• 5 anni di esperienza nel settore

• conoscenza base della lingua inglese e della lingua tedesca

• contratto full-time

Sedi di lavoro Venlo e Venray

Scadenza presentazione candidatura 31/01/2024

– Ingegnere elettrotecnico

10 posti disponibili

Requisiti:

• Titolo di studio Laurea in ingegneria elettrica e similari

• 5 anni di esperienza nel settore

• conoscenza base della lingua inglese e della lingua tedesca

• contratto full-time

• retribuzione 2.000-3.500 Euro/mese lordi

Sedi di lavoro Venlo e Venray

Scadenza presentazione candidatura 19/01/2024

– Montatore meccanico

5 posti disponibili

Requisiti:

• formazione professionale in qualità di meccanico/macchinista e similari

• 5 anni di esperienza nel settore

• conoscenza base della lingua inglese e della lingua tedesca

• contratto full-time

• retribuzione 3.000-3.500 Euro/mese lordi

Sedi di lavoro Venlo e Venray

Scadenza presentazione candidatura 09/03/2028

AZIENDA LOCALE È ALLA RICERCA DI ADDETTI ALLA CERNITA E CONFEZIONAMENTO DEI

BULBI

Azienda locale dei Paesi Bassi è alla ricerca di addetto/a allo smistamento dei bulbi. L’azienda coltiva circa 30 ettari di gigli e il lavoro si svolge all’interno del magazzino, non all’esterno.

LUOGO DI LAVORO: Schagerbrug – Paesi Bassi

TIPO DI CONTRATTO: Stagionale – tempo pieno di 48 ore settimanali – 10 settimane – dal

10/10/2023 al 17/12/2023.

REQUISITI: Nessuna conoscenza di lingua straniera è richiesta.

Richieste buona motivazione e disponibilità nel portare a termine il lavoro.

Per candidarsi inviare una e-mail allegando il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS

all’indirizzo jandekroon@xs4all.nl e in cc seasonalwork@uwv.nl e

eureslecce@regione.puglia.it

SCADENZA: 08.10.2023

SPAGNA

“CAPPUCCINO GRAN CAFFE’” CERCA DIVERSE FIGURE

LUOGO DI LAVORO: Spagna, Isola di Lanzarote.

– 1 Pasticcere

REQUISITI RICHIESTI: esperienza di almeno 2 anni, conoscenza B1 delle lingue inglese e

spagnolo. TIPO DI CONTRATTO: Si offre contratto di lavoro full-time con retribuzione netta di 1800 euro mensili.

Per candidarsi inviare una email allegando il proprio CV, in formato EUROPASS, in inglese o

italiano all’indirizzo bdalessio@afolmet.it

Il candidato selezionato potrà fruire del supporto finanziario di EURES TMS

– 3 Camerieri

REQUISITI RICHIESTI: diploma in ambito alberghiero, esperienza professionale di

1-2 anni nella mansione, conoscenza parlata delle lingue inglese e spagnolo.

TIPO DI CONTRATTO: si offre contratto di lavoro full-time con retribuzione netta di 1400-1500 euro

Per candidarsi inviare una email allegando il proprio CV, in formato EUROPASS, in inglese o

italiano all’indirizzo bdalessio@afolmet.it

Il candidato selezionato potrà fruire del supporto finanziario di EURES TMS

AUSTRIA

TYROL TOUR, COMPAGNIA DI AUTOBUS OPERANTE NEL SETTORE TURISTICO, STA

CERCANDO IL SEGUENTE PROFILO:

– Autista di autobus

DURATA: lavoro annuale con data di inizio il 1 ottobre 2023

LUOGO DI LAVORO: Fulpmes nella valle della Stubaital o Ehrwald nel Tirolo

TIPO DI CONTRATTO: tempo pieno con assunzione immediata

REQUISITI:

– preferibile esperienza nel settore del trasporto pubblico

– possesso della patente D

– preferibile conoscenza della lingua tedesca

ORARIO DI LAVORO: 3, 4 o 5 giorni a settimana

BENEFITS: possibilità di alloggio

RETRIBUZIONE: 3002,96 € lordi al mese con possibilità di alloggio

COME CANDIDARSI: inviare una mail allegando il proprio curriculum a Helga Steinberger –

consulente EURES del Tirolo a eures.tirol@ams.at e in cc eurespuglia@regione.puglia.it

MONTATORI IDRAULICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di montatori idraulici. Sono richieste esperienza nel montaggio di piccole tubazioni (di macchine e impianti) e la formazione nel settore metalmeccanico. È preferibile la conoscenza della saldatura a TIG e la conoscenza della lingua tedesca di livello A2. È accettata la conoscenza della lingua inglese purché il candidato dimostri la volontà di

imparare il tedesco e sappia parlare in modo autonomo la lingua inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Salario: 35.000- 40.000 €

Sede: Austria

N. posti : 5

Scadenza: 20 ottobre 2023

SUPERVISORI INSTALLAZIONI MECCANICHE

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisor per installazioni meccaniche. Sono richiesti diploma tecnico o titoli di studio equipollenti in metalmeccanica, esperienza nell’impiantistica, nella costruzione di condotte e costruzioni in acciaio, nell’installazione di attrezzature e nella gestione di cantieri. Sono necessarie la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) e dell’inglese (A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario:42.000-47.000 €

N. posti: 5

Scadenza :20 ottobre 2023

SUPERVISORI IMPIANTI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori di impianti elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica, esperienza nelle tecniche di misurazione e controllo di impianti elettrici e nella gestione di cantieri. Sono necessarie la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) e dell’inglese (A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Salario: 42.000-47.000 €

Sede: Austria

N. posti : 5

Scadenza: 20 ottobre 2023

SUPERVISORI COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI SERBATOI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori per la costruzione e riparazione di serbatoi. Sono richiesti diploma tecnico o titoli di studio equipollenti in metalmeccanica, esperienza tecnica nella costruzione e installazione di cisterne e serbatoi (in particolare per raffinerie e impianti chimici) e nella gestione di cantieri. È necessaria la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 e dell’inglese livello A2. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 41.700 € circa

N. di posti: 5

Scadenza: 20 ottobre 2023

INSTALLATORI QUADRI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di installatori di quadri elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica ed esperienza professionale nell’assemblaggio industriale di sistemi elettrici. E’ necessaria la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2. Costituisce titolo di preferenza la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 35.000 € circa

N. posti: 5

Scadenza : 20 ottobre 2023

COSTRUTTORI QUADRI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di costruttori di quadri elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica ed esperienza professionale nella costruzione di quadri elettrici. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) o la conoscenza dell’inglese.

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a

eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 36.400 € circa

N di posti: 5

Scadenza 20 ottobre 2023

COSTRUTTORI SISTEMI DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di costruttori di sistemi di tubazioni. È richiesta esperienza pluriennale nell’installazione di tubazioni per il riscaldamento centralizzato. È preferibile avere formazione nell’ambito metalmeccanico e la patente di guida per macchine operatrici e gru.

Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) o la

conoscenza dell’inglese (A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 39.645,46 € circa

N. posti: 5

Scadenza: 20 ottobre 2023

SALDATORI AUTOGEN (311) A FUSIONE DI GAS

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori autogen a fusione di gas. È richiesta esperienza pluriennale nell’ ossicombustione di tubature. Saranno titolo preferenziale la formazione nel settore metalmeccanico e nell’effettuazione del controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2) e la conoscenza dell’inglese (livello A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei

mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario:39.645,46 € circa

N. di posti: 5

Scadenza 20 ottobre 2023

MECCANICI INDUSTRIALI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di meccanici industriali. Sono richieste esperienza nel montaggio e nella manutenzione di impianti industriali e formazione nel settore metalmeccanico.

È preferibile la conoscenza della tecnica di saldatura ad arco metallico manuale (MMA 111) e della saldatura con procedimento semiautomatico a filo MAG 135. È necessaria la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) e dell’inglese (A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 39.645,46 € circa

N.di posti: 5

Scadenza 20 ottobre 2023

SALDATORI TIG MAG PER COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI SERBATOI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG MAG per costruzione e riparazione di serbatoi. È richiesta esperienza pluriennale nell’utilizzo di saldatrici TIG/MAG per la costruzione di

oleodotti e cisterne. È preferibile la formazione nel settore metalmeccanico e nel controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) e la conoscenza dell’inglese (A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 35.000- 40.000 €

N. di posti: 5

Scadenza 20 ottobre 2023

SUPERVISORI SISTEMI DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori per sistemi di tubazioni. Sono richiesti diploma o formazione nel settore metalmeccanico, esperienza nella costruzione di sistemi di tubazioni industriali, gestione dei cantieri. È necessaria la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) e dell’inglese (A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 42.000 – 47.000 €

N. di posti: 5

Scadenza 20 ottobre 2023

COSTRUTTORI DI TUBAZIONI (STANDARD ISO)

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di costruttori di tubazioni (standard ISO). Sono richieste esperienza pluriennale nella costruzione di tubazioni industriali, formazione nel settore metalmeccanico e prontezza all’addestramento per l’assemblaggio di flange secondo lo standard EN 1591-4.

È necessaria la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 e dell’inglese livello A2.

Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 35.000- 40.000 €

N. di posti: 5

Scadenza 20 ottobre 2023

SALDATORI TIG/E PER LA COSTRUZIONE DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG/E. È richiesta esperienza pluriennale nella saldatura a TIG/E nella costruzione di cisterne e oleodotti. È preferibile il possesso di formazione nell’ambito metalmeccanico e nel controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) e la conoscenza dell’inglese (A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a

eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 35.000- 40.000 €

N. di posti: 5

Scadenza 20 ottobre 2023

SALDATORI TIG 141 PER LA COSTRUZIONE TUBAZIONI (FM 1,2,3,5,6)

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG 141 per la costruzione di tubazioni (FM 1,2,3,5,6). È richiesta esperienza pluriennale nella saldatura a TIG per la costruzione di tubazioni. È preferibile il possesso di formazione nell’ambito metalmeccanico. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (A2) e la conoscenza dell’inglese (A2). Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 39.645,46 € circa

N. di posti disponibili: 5

Scadenza :20 ottobre 2023

EUROPEAN ONLINE JOBDAY (EOJD)

Il prossimo EuropeanOnlinejobday (EOJD) “Destination Norway ” si svolgerà:

Data 13 settembre 2023

Orario: dalle ore 12:00 alle ore 16:00

Settore tag Norvegia: lavori permanenti e stagionali, vivere e lavorare in Norvegia, opportunità di lavoro in diversi settori, come trasferirsi in Norvegia.

Agenda: Agenda evento

Paese proponente: Norvegia

Link evento: Pagina evento

Descrizione È dedicata a tutti coloro che vogliono lavorare in Norvegia: lavori permanenti e stagionali in diversi settori, presentazione di numerose opportunità di lavoro, possibilità di candidarsi alle offerte, capire come si vive e lavora in Norvegia e come trasferirsi.

Tra gli espositori:Elenco espositori ed offerte

Seguire la presentazione dell’evento in streaming come programma agenda:

Come partecipare: 1) Registrarsi, Seguire in streaming, Candidarsi alle singole offerte e

chattare (ricorda che occorre avere un account skype!)

Canali social evento: https://www.facebook.com/EURESjobs

MALTA

EURES MALTA È ALLA RICERCA DI SALES AGENT DI LINGUA ITALIANA (Reference

No: 398843)

Azienda maltese leader nell’industria del trading finanziario online ricerca un sales agent di

lingua italiana. LUOGO DI LAVORO: Il-Gzira – Malta

TIPO DI CONTRATTO: Full time

REQUISITI: Conoscenza della lingua italiana (ISCED Level:Upper secondary education – Level 3).

Esperienza di almeno 6 mesi nel customer care. Buone conoscenze informatiche.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo eures.recruitment.jobsplus@gov.mt e cc eurespuglia@regione.puglia.it indicando reference number e posizione nell’oggetto della e-

mail. SCADENZA: 17.09.2023

NORVEGIA

AZIENDA NORVEGESE È ALLA RICERCA DI ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI SALMONE

(Reference No: 27716276)

SalMar è uno dei più grandi produttori di salmoni d’allevamento al mondo e ricerca un addetto alla produzione che si occupi della raccolta e lavorazione del salmone in tutte le sue fasi.

LUOGO DI LAVORO: Frøya – Norvegia

TIPO DI CONTRATTO: Stagionale e permanente. Lavoro su turni Retribuzione come CCNL di

riferimento. Il contratto prevede turnazioni.

REQUISITI: È preferibile una precedente esperienza nella produzione del salmone o di altri

prodotti alimentari.

Richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo work@salmar.no e in cc eurespuglia@regione.puglia.it indicando reference number e posizione nell’oggetto della e-mail.

SCADENZA: 30.09.2023

IRLANDA

McDonald’s IN IRLANDA È ALLA RICERCA DI CREW MEMBERS (Reference No: 2291456)

McDonald’s ricerca a Dublino Crew Members full time che siano flessibili, dinamici, con buone competenze relazionali.

LUOGO DI LAVORO: Dublino – Irlanda

TIPO DI CONTRATTO: Full time

REQUISITI: Conoscenza della lingua inglese (livello B2 – Upper intermediate)

Possibilità di trasferta.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo gavin.caird@welfare.ie e cc eurespuglia@regione.puglia.it

indicando reference number nell’oggetto della mail.

SCADENZA: 19.09.2023

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTA/O ELABORAZIONE BUSTE PAGHE Rif. 215/2023

Studio professionale ricerca personale che si occupi nelle seguenti principali mansioni:

elaborazione buste paga; gestione ferie, straordinari, maternità, congedi e aspettative;

rilevamento delle presenze; registrazione note spese; monitoraggio e analisi del costo del

lavoro; gestione dei rapporti previdenziali e integrativi; pratiche di assunzione/cessazione;

pensioni e liquidazioni. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO/A D’UFFICIO Rif. 213/2023

Il candidato/a si occuperà della gestione telefonica e posta elettronica, gestione ordini e

assistenza clienti. Deve evadere gli ordini ricevuti e organizzare lavoro corrieri. Si richiede

dinamicità e propensione all’apprendimento. Si richiedono buone conoscenze informatiche office e consulenza generale. Alberobello (BA)

CONSULENTI ASSICURATIVI

Si ricercano 5 consulenti assicurativi previdenza, risparmio e investimenti, a provvigioni

direzionali con iscrizione al registro IVASS. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

MANOVALE SARTA Rif. 216/2023

Le figure ricercate saranno inserite in azienda come Jolly. Le risorse dovranno saper

riconoscere e lavorare i tessuti con esperienza di cucito, taglio e stiro. Locorotondo (BA)

TERMOIDRAULICO A MANDURIA

Azienda con sede operativa a Manduria (Ta), attiva nel settore della installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature frigo industriali e non, cerca n. 1 termoidraulico da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: montaggio di macchine destinate alla refrigerazione, realizzazione delle parti elettriche, collaudo e manutenzione delle stesse. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Preferibile esperienza nella mansione. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

APPRENDISTA PARRUCCHIERA Rif. 196/2023

L’apprendista Parrucchiere deve imparare le seguenti metodologie di lavoro: lava, taglia,

acconcia, colora o decolora i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano carattere medico o sanitario. Deve Consigliare nella scelta di tagli e pettinature adatte al viso e allo stile di vita del cliente. Alberobello (BA)

PARRUCCHIERE Rif. 197/2023

La risorsa ricercata con la qualifica di Parrucchiere deve avere una buona esperienza nella

mansione ricercata deve lavare, tagliare, occuparsi dell’ acconciatura, deve colorare o

decolorare i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano carattere medico o sanitario. Consiglia nella scelta di tagli e pettinature adatte al viso e allo stile di vita del cliente. Deve essere responsabile della perfetta pulizia della struttura in cui opera e dell’efficienza degli strumenti e delle apparecchiature di cui dispone. Per fornire una prestazione di qualità, si tiene costantemente aggiornato sull’evoluzione del gusto e della moda, sui nuovi prodotti offerti dal mercato e sulle diverse tecniche e metodi di lavoro. Alberobello (BA)

APPRENDISTA ADDETTO AL BANCO MACELLERIA Rif. 190/2023

La risorsa ricercata con un’età dai 18 ai 29 anni dovrà apprendere la preparazione di bombette e salsiccia, la preparazione dei vari prodotti per la vendita e l’utilizzo dei vari attrezzi utilizzati tipo affettatrice, tritacarne e la macchina per la preparazione degli hamburger. Martina Franca (TA)

IDRAULICO

Si ricercano n. 2 idraulici con esperienza biennale nelle installazioni di caldaie e condizionatori. Taranto (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

MAGAZZINIERE Rif. 212/2023

Il candidato dovrà svolgere la mansione di magazziniere occuparsi dell’imballaggio e controllo di sistemi di antifurti e controllo totale della merce in magazzino con carico e scarico. La sede di lavoro: Alberobello è richiesta una minima esperienza e un’età dai 20 anni ai 35 anni. Alberobello (BA)

ELETTRICISTA CABLATORE

Si ricercano n. 2 elettricisti cablatori per installazione di impianti fotovoltaici con esperienza

triennale. Taranto (TA)

ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO

Azienda sita in Massafra (TA ), attiva nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA per la gestione del magazzino.

Requisito essenziale è la buona conoscenza del pacchetto office , della lingua inglese ed

esperienza pregressa nel settore. Massafra (TA)

Ristorazione e Turismo

LAVAPIATTI A MARUGGIO

Masseria/Ristorante, attiva nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 1 lavapiatti da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

CAMERIERE

Masseria/Ristorante, attiva nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 1 cameriere da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà adibita alle seguenti attività: predisposizione della sala e della corretta pulizia degli ambienti lavorativi, accoglienza dei clienti, presentazione del menù, gestione degli ordini e della loro comunicazione alla cucina, servizio ai tavoli, operazioni di sbarazzo e riassetto della sala. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si richiede esperienza nella mansione. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

Sanità

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

Agricoltura

5 BRACCIANTI AGRICOLI

Azienda operante nel settore agricolo ricerca n. 5 braccianti da inserire nel proprio organico ai fini della formazione di una squadra che gestisca le attività sull’intero arco dell’anno. La figura professionale si occuperà delle attività di lavorazione e pulizia dei terreni destinati alla coltivazione di uva e olive, delle operazioni di potatura e raccolta dei frutti. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. Richiesta una esperienza di cinque anni nella mansione. Maruggio (TA)

Pulizie e servizi alla persona

BADANTE/ASSISTENTE FAMILIARE

Si ricerca badante/assistente familiare non convivente per signore anziano autosufficiente

residente a Maruggio (TA). La figura professionale deve essere automunita e si occuperà delle attività di compagnia, supporto alla deambulazione e accompagnamento nello svolgimento delle attività giornaliere. Si richiedono buone capacità relazionali, pazienza, responsabilità e disponibilità. Non è richiesta la preparazione dei pasti o di mansioni diverse da quelle prima evidenziate. Si offre contratto di lavoro Part Time 20 ore. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)