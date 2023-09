Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” (clicca qui); inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte da pubbliche amministrazioni (art.7 L. 68/99)

4 UNITA’ OPERATORI

Approvazione e pubblicazione Avviso di selezione, ex art. 7 L. 68/99, per l’avviamento di n. 4 unità lavorative, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di “Operatori”, di cui al CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019/2021, prima fascia economica di accesso, già Area prima, profilo professionale dell’Ausiliario, prima fascia economica di accesso, del CCNL 2016/2018, presso il Ministero della Giustizia. Le persone in possesso dei requisiti che intendano aderire alla presente specifica occasione di

lavoro potranno presentare domanda, a partire dalle ore 08.30 del 1 settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2023.

Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99 ISCR. AMB.DI TARANTO – OPERATORI ECOLOGICI SEPARATORI DI RIFIUTI

Azienda sita in Mottola (TA ), attiva nel settore della RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI ricerca n. 1 OPERATORE ECOLOGICO/SEPARATORE DI RIFIUTI. Previsto contratto FULL-TIME a tempo determinato (6,5 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Mottola (TA)

ISCR. AMB.DI TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONI NEI CALL CENTER

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di call center inbound, outbound e backoffice” ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto contratto PART- TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

ISCR. AMB.DI TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONE NEI CALL CENTER

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di ricerca, selezione e somministrazione di personale” ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto

contratto PART-TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Taranto (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTO/A A MANSIONI DI UFFICIO

Azienda di distribuzione di prodotti alimentari tipici del territorio, ricerca n. 1 addetto/a alle

mansioni di segreteria, alla fatturazione elettronica, assistenza alle aziende, gestione con clienti e fornitori, gestione ordini on line. Taranto (TA)

INTERVISTATORI

Importante Istituto di Ricerche Statistiche Sociali e di Mercato sta organizzando un’indagine di mercato finalizzata a conoscere l’opinione dei propri clienti sulla qualità di alcuni servizi ferroviari e non, offerti nelle stazioni dislocate su tutto il territorio nazionale. Pertanto, si ricercano intervistatori/trici per interviste face to face da effettuare presso la stazione di Taranto. – TARGET: l’universo di riferimento è costituito dai viaggiatori, residenti in Italia al di sopra dei 14 anni, in partenza dalle stazioni; – MODALITÀ DI RILEVAZIONE: la ricerca sarà effettuata attraverso interviste realizzate faccia-a-faccia con l’utilizzo di un tablet in stazione, in prossimità dei binari di partenza; – DURATA DEL QUESTIONARIO: circa 10 minuti; – MATERIALE DI LAVORO: tablet dotato di SIM in comodato d’uso per il periodo della rilevazione, badge identificativo e tutto il materiale cartaceo a supporto. Taranto (TA)

CONSULENTI ASSICURATIVI

Si ricercano 5 consulenti assicurativi previdenza, risparmio e investimenti, a provvigioni

direzionali con iscrizione al registro IVASS. Taranto (TA)

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O Rif. 225/2023

La risorsa addetto alla gestione delle assistenze c/o clienti, formulazione di preventivi, ordini a fornitori. Si richiede buon utilizzo e conoscenza dei vari programmi office excel gestione posta elettronica e navigazione interne. La risorsa sarà affiancata da una collega per un periodo di formazione. Locorotondo (BA)

ADD. ALLA SEGRETERIA E CONSULENZA INFORMATICA TIROCINIO FORMATIVO GG Rif. 202/2023

La risorsa si dovrà occupare dell’installazione chioschi, plotter e stampanti per la stampa digitale. Assistenza da remoto dopo l’installazione. Accettazione ordini e gestione del sito web. Locorotondo (BA)

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Rif. 217/2023

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio e si occuperà dell’elaborazione dei cedolini busta paga, delle comunicazione agli enti, le assunzioni, i licenziamenti e tutti gli adempimenti connessi all’amministrazione del personale. E’ richiesto ottimo utilizzo del pacchetto office, di software per l’elaborazione delle buste paghe e gestione WEB BROWSER. Si prenderanno in considerazione sia necessità di part-time che di full-time. Locorotondo (BA)

IMPIEGATO TECNICO Rif.219/2023

L’impiegato ricercato dovrà Martina Franca (TA)occuparsi della ricerca di fornitori, contabilità di cantiere, sicurezza sul lavoro e gare d’appalto.

Artigianato – Commercio – Vendita

TERMOIDRAULICO A MANDURIA

Azienda con sede operativa a Manduria (Ta), attiva nel settore della installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature frigo industriali e non, cerca n. 1 termoidraulico da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: montaggio di macchine destinate alla refrigerazione, realizzazione delle parti elettriche, collaudo e manutenzione delle stesse. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Preferibile esperienza nella mansione. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

ADDETTO ALLO STIRO INTERMEDIO E ADESIVATRICE Rif. 220/2023

Si ricerca una figura per le fasi di stiro intermedio nel confezionamento di capispalla (Cappotto, giaccone) e una figura addetta alle fasi di adesivazione. Martina Franca (TA)

ADD.FINITURA E CONTROLLO DEI CAPI CONFEZIONATI Rif. 221/2023

Si ricerca due figure per la realizzazione di occhielli, bottoni e controllo finale del capospalla. Martina Franca (TA)

MACCHINISTA SARTA Rif. 222/2023

Si ricerca una figura esperta per le fasi di confezionamento di capispalla (Cappotto, giaccone) collo, Tasche, davanti, Maniche). Martina Franca (TA)

APPRENDISTA MACCHINISTA SARTA Rif. 223/2023

Si ricerca una figura SENZA ESPERIENZA per le fasi di confezionamento di capispalla

(Cappotto, giaccone) collo, Tasche, davanti, Maniche). Martina Franca (TA)

MACCHINISTA CUCITRICE SARTA Rif. 218/2023

Per azienda tessile settore camiceria, si ricerca una figura nel ruolo di macchinista cucitrice che si occuperà delle varie fasi di confezionamento dei capi. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

SALDATORE

Azienda specializzata nell’attività di saldatura di Taranto ricerca n. 50 SALDATORI in grado di effettuare l’attività con procedimento TIG – SMAW – FCAW. Taranto (TA)

MANOVALI EDILI

Si ricercano 10 operai edili, con una buona conoscenza di base delle attrezzature, che si

occupino di impastare il cemento, della manutenzione e pulizia del cantiere, della preparazione dei materiali necessari per lo sviluppo del progetto. Taranto (TA)

CARPENTIERE EDILE SPECIALIZZATO Rif. 224/2023

Azienda edile di Martina Franca per lavori su OSTUNI ricerca 10 carpentieri edili con

comprovate esperienze pluriennali nel settore edile con almeno 2 anni di esperienza. Requisiti indispensabile AUTOMUNITI, AFFIDABILITA’, PRECCISIONE, ABILITA’, COMPETENZA , SERIETA’ NELL’ESEGUIRE E REALIZZALE LE OPERE STABILITE ENTRO I TERMINI CONTRATTUALI DEL COMMITTENTE. Ostuni (BR)

Sanità

FARMACISTA

Si ricerca un farmacista, preferibilmente già abilitato alla professione, da inserire nello staff. Tra i principali compiti e responsabilità del farmacista che lavora in farmacia rientrano: -La vendita di medicine e prodotti farmaceutici/parafarmaceutici; -La consulenza ai clienti, fornendo informazioni corrette sull’uso appropriato dei farmaci; -Il supporto ai pazienti nella comprensione della terapia prescritta dal medico; -La preparazione di farmaci galenici in laboratorio; – L’approvvigionamento dei medicinali e il controllo delle scorte; -Attività di tipo gestionale e amministrativo del negozio (tenuta della cassa, assortimento dei prodotti sugli scaffali ecc.). Taranto (TA)