Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 9° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 42 annunci, relativi a 58 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, delle Pulizie e servizi alla persona e dell’Agricoltura, e le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette. A ciò si aggiungono le offerte presso la pubblica amministrazione e le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Provincia di Taranto. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

DISABILI ART. 1 L.68/99 – AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – CONDUCENTE DI AUTOBUS – Rif. Offerta 2687/2024

CENTRO DIURNO (SCUOLA) ricerca 1 CONDUCENTE DI AUTOBUS (si occuperà del

trasporto degli alunni). Richiesta patente D + CQC per il trasporto persone (previsto l’utilizzo di BUS da 54 posti). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato e part-time. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Massafra (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – OPERAIO EDILE – Rif. Offerta 2792/2024

Azienda con attività di COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI ricerca n° 1 OPERAIO EDILE. Durata del contratto da definire in sede di colloquio tra tempo determinato o tempo indeterminato. Tipologia contrattuale Full Time (07:00-16:00). Taranto (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –IMPIEGATA/O

AMMINISTRATIVA/O – Rif. Offerta 2791/2024

Azienda con attività di COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI ricerca n° 1 impiegata/o amministrativa/o. Tipologia contrattuale da definire in sede di colloquio tra tempo pieno o part time e tra apprendistato, tempo determinato o tempo indeterminato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, disponibilità a svolgere previo tirocinio di 6 mesi. Taranto (TA)

Lavoro Provincia di Taranto. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

SALDATORE ELETTRICO – Rif. Offerta 2588/2024

Azienda con attività di impiantistica industriale ricerca 1 SALDATORE (si occuperà, in cantiere, della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture portanti, di tubi e di condotte). Tipologia contrattuale: tempo determinato pieno mesi 7 (lavoro su turni). E’ richiesta esperienza pregressa. Massafra (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

SALDATORE TUBISTA – Rif. Offerta 2586/2024

Azienda con attività di impiantistica industriale ricerca 1 SALDATORE TUBISTA il quale si

occuperà, in cantiere, della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture portanti, di tubi e di condotte. Tipologia contrattuale: tempo determinato pieno mesi 7 (lavoro su turni). E’ richiesta esperienza pregressa. Massafra (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

CARPENTIERE MONTATORE – Rif. Offerta 2581/2024

Azienda con attività di impiantistica industriale ricerca 1 CARPENTIERE MONTATORE (si

occuperà, in cantiere, della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture portanti, di tubi e di condotte). Tipologia contrattuale: tempo determinato pieno mesi 7 (lavoro su turni). E’ richiesta esperienza pregressa. Massafra (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMBITO DI TARANTO – ADDETTI ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER – Rif. Offerta 2767/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante nel settore “CUSTOMER CARE”, ricerca n. 1

ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto contratto PART-TIME a tempo determinato (9 MESI). Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TARANTO – ADDETTI ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER – Rif. Offerta 2823/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di call center inbound, outbound e backoffice” ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto contratto PART- TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

Lavoro Provincia di Taranto. Offerte settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

OPERATORE TELEFONICO RECUPERO CREDITO Rif.60/2024 – Rif. offerta 3069/2024

La risorsa ricercata si occuperà del recupero credito, attraversò attività che potrebbe essere sviluppata sia da casa che in ufficio. L’azienda mette a disposizione cellulare aziendale con un rimborso spesa di 300 Euro + provvigioni dettate dal recupero del credito dal 10% al 45% . Il contratto di lavoro previsto sarà CO.CO.CO.UNIREC. Martina Franca (TA)

Offerte settore Artigianato – Commercio – Vendita

COMMESSI DI PARAFARMACIA / ADDETTI AL BANCO – TIROCINIO O APPRENDISTATO – Rif. offerta 2906/2024

Farmacia del territorio ricerca due Commessi, da inserire come addetti alla vendita di

parafarmaci, integratori alimentari, dermocosmetici e prodotti per la salute e la bellezza. La risorsa si occuperà principalmente del servizio di assistenza alla clientela nelle fasi di acquisto e della gestione di ordini e giacenze. Non è necessaria una precedente esperienza in analogo ruolo: possibilità di specializzarsi in ambito dermocosmetico mediante corsi di formazione. Requisiti richiesti: – Laurea o Diploma di scuola superiore – disponibilità immediata, full-time o part-time, su turnazioni da lunedì a sabato. Grottaglie (TA)

BANCONISTA DI GELATERIA-CREPERIA – Rif. offerta 2998/2024

Per gelateria/creperia con sede in Leporano, si ricercano n.2 banconisti. I candidati dovranno occuparsi della vendita al banco, della pulizia, del riordino e dovranno essere ben predisposti al rapporto con il cliente. Si richiedono puntualità, massima serietà e disponibilità a lavorare anche durante i fine settimana. Leporano (TA)

POTATORE GIARDINIERE Rif. 59/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 3048/2024

L’azienda ricerca una figura con esperienza decennale con la mansione su descritta, con

un’ottima conoscenza della lingua inglese, ottime conoscenze informatiche, patente C e

automunito. Si propone contratto a tempo indeterminato Full time e fondamentale la

disoponibilità a trasferte in ambito REGIONALE, NAZIONALE ED ESTERO. Martina Franca (TA)

Offerte settore Costruzioni – Impianti – Logistica

INGEGNERE AMBIENTALE – Rif. offerta 3158/2024

Società di ingegneria e consulenza industriale, leader nella progettazione di impianti FER

offshore, ricerca n. 2 due laureati/e magistrali in Ingegneria Ambientale. Il ruolo prevede la collaborazione nelle attività di redazione di studi di fattibilità, valutazione di impatto ambientale, valutazioni paesaggistiche e tecnologiche, progettazione civile ed architettonica. Taranto (TA)

OPERAIO EDILE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 2672/2024

Azienda edile ricerca n. 09 Operai da impiegare nel settore edile ed dell’artigianato. Lizzano (TA)

SALDATORE Rif.49/2024 – Rif. Offerta 2568/2024

La risorsa si occuperà delle saldature di strutture metalliche. I requisiti richiesti dall’azienda sono almeno tre anni di esperienza con la mansione di saldatore, in possesso del patentino di saladatore, NON SI RICHIEDE NESSUN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO, NESSUNA CONOSCENZA INFORMATICA E LINGUISTICA, NESSUNA FASCIA DI ETA’. L’azienda offre un contratto a tempo determinato full time di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 8 ore su 5 giorni lavorativi. CCNL proposto INDUSTRIA METALMENCCANICA con uno stipendio di 1784.00. Cisternino (BR)

CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE – Rif. offerta 2904/2024

Azienda operante nella provincia di Taranto, cerca n. 2 conduttori di generatori di vapore. Le figure professionali ricercate si dovranno occupare della conduzione e del controllo di impianti e macchinari per la produzione di energia termica e di vapore, nonché motori termici a combustione interna asserviti ad impianti sia civili che industriali. Taranto (TA)

IDRAULICO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. offerta 2992/2024

Si ricercano 2 Idraulici per edilizia industriale che si occupino della diagnostica dei problemi idraulici, del blocco delle perdite d’acqua, della disostruzione degli scarichi intasati, dell’installazione di tubi per l’acqua e impianti idraulici, della riparazione di tubature otturate guaste o rovinate. Taranto (TA)

APPRENDISTA MONTATORE ELETTRONICO/MECCANICO Rif.52/2024 – Rif. offerta 2962/2024

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di apparecchiature elettroniche di prodotti

elettromedicali ed estetici. L’azienda ricerca DIPLOMATI ad indirizzo tecnico industriale o

laureati indirizzo Meccanico/elettronica. NESSUNA esperienza nella mansione di Montatore elettronico/meccanico, conoscenza informatica, patente B e residente nella zona di Martina Franca o limitrofe. Si Offre un contratto DI APPRENDISTATO. Martina Franca (TA)

MONTATORE ELETTRONICO/MECCANICO Rif.51/2024 – Rif. offerta 2961/2024

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di apparecchiature elettroniche di prodotti

elettromedicali ed estetici. L’azienda ricerca DIPLOMATI ad indirizzo tecnico industriale o

laureati indirizzo Meccanico/elettronica. Due anni di esperienza nella mansione di Montatore elettronico/meccanico, conoscenza informatica, patente B e residente nella zona di Martina Franca o limitrofe. Offre un contratto a tempo determinato iniziale di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE – GRUISTA Rif. 58/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 3034/2024

Azienda edile ricerca carpentieri e gruista con esperienza decennale con conoscenze tecniche nell’utilizzo di ponteggi e gru, conoscenza ottima dell’inglese, provvisto patente C e disponibile alle trasferte sia in ambito nazionale che internazionale. Martina Franca (TA)

MANOVALE EDILE/MURATORE RIF.62/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 3089/2024

La risorsa ricercata deve essere un manovale edile da assumere con contratto a tempo

indeterminato full time. Martina Franca (TA)

Offerte settore Ristorazione e turismo

AIUTO CUOCO DI TAVOLA CALDA – Rif. offerta 1921/2024

Si ricerca per tavola del territorio un aiuto cuoco con esperienza di almeno 1 anno nella

mansione. La risorsa sarà occupata nella preparazione base e contorni, supporto generale alle attività di cucina e nella pulizia di stoviglie, locali, macchinari, spazi e superfici di lavoro. Palagiano (TA)

CAMERIERE TAVOLA CALDA – Rif. offerta 1892/2024

Per una nota attività di ristorazione sita a Palagiano, si ricerca la figura di N°1 cameriere addetto alla tavola calda, con ottime competenze di gestione del servizio e di comunicazione. L’offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della Legge 903/77 e 125/91. Palagiano (TA)

CAMERIERE DI SALA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 2973/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, ricerca n. 03 CAMERIERI, con le seguenti mansioni: assistere i clienti ai tavoli, prendere le ordinazioni e trasferirle alla cucina; dare indicazioni sui cibi o bevande da scegliere dal menù. Taranto (TA)

AIUTO CUCINA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 2971/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione e pubblici esercizi, ricerca n. 02 ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA E ALLA VENDITA di cibi in fast food, tavole calde e

rosticcerie, con l’utilizzo di forno per pizze, piastre per creps, affettatrici ed utensili da cucina. Taranto (TA)

CAMERIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3102/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 CAMERIERE, con le seguenti mansioni: predisporre la sala per il servizio. accogliere i clienti e farli accomodare; interpretare le esigenze gastronomiche della clientela. servire ai commensali cibi e bevande. gestire la clientela e il servizio in genere. riassetta l’area operativa. Taranto (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3099/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 BARISTA, con le

seguenti mansioni: servire caffè, bibite, bevande e piatti da mangiare, accoglienza dei clienti, pulizia del bar e gestione della cassa. Taranto (TA)

CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3097/2024

Azienda operante nel settore del turismo e della ristorazione, ricerca n. 1 CUOCO, in grado di elaborare i piatti, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi livello. Definire il menù in base alla clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati. Taranto (TA)

CAMERIERE DI SALA Rif.54/2024 – Rif. offerta 2964/2024

La figura ricercata si occuperà dell’accoglienza e del servizio al cliente: deve presentare il menù e mostrare la carta dei vini; deve prendere in carico gli ordini dal cliente e trasmetterli in cucina, dovrà avere cura della mise en place e in un momento successivo sbarazzare la tavola; esegue il servizio al guéridon, quando necessario, e si occupa di porzionatura e flambè; deve essere il collegamento tra cucina e sala per garantire una visione comune del lavoro. I requisiti richiesti sono almeno 2 anni di esperienza nella mansione, conoscenza linguistica preferibilmente inglese, patente B, con una fascia di età dai 18 anni in su e residenza a martina franca o zone limitrofe. Si offre un contratto a tempo determinato Full Time. Martina Franca (TA)

LAVAPIATTI Rif.55/2024 – Rif. offerta 2965/2024

La risorsa ricercata si occuperà della pulizia di piatti, bicchieri, posate, padelle, pentole

utilizzate . Deve Lavare, risciacquare e asciugare ogni utensile adoperato durante la

preparazione delle pietanze, ma anche tutte le stoviglie usate per il servizio al tavolo ai clienti. Martina Franca (TA)

CUOCO DI RISTORANTE Rif.56/2024 – Rif. offerta 2967/2024

La risorsa ricercata sarà responsabile della cucina, competente in tutti gli aspetti della

preparazione del cibo: è incaricato alla creazione del menù e alla realizzazione delle ricette, e sarà il punto di riferimento per tutto lo staff in cucina. Il cuoco si occupa di preparare e cucinare i piatti, dagli antipasti al dolce – curandone gusto e sapore ma anche l’aspetto estetico, in modo che siano visivamente accattivanti. Le sue responsabilità non si limitano però ai fornelli, ma includono numerosi compiti gestionali: come capo della cucina ordina le materie prime, sceglie i fornitori e gestisce approvvigionamenti e scorte di prodotti di qualità. Determina il prezzo dei piatti e il costo della relativa preparazione. Inoltre, è responsabile della cura e dell’igiene della cucina e coordina il personale ausiliario. Martina Franca (TA)

ADDETTA/O AL RICEVIMENTO Rif.50/2024 – Rif. offerta 2915/2024

L’ addetto/a alla reception, si dovrà occupare di tutte le pratiche relative all’arrivo e alla partenza dei clienti: accoglie i clienti in hotel, ricevere le prenotazioni, controllare i documenti necessari, deve organizzare il check-in e il check-out e e occuparsi della gestione del front office e delle richieste dei clienti. Inoltre, avrà la responsabilità di fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti riguardo all’hotel, alle camere e a tutti i servizi offerti, soprattutto in fase di accoglienza. Dovrà essere la persona di riferimento per tutto ciò che accade agli ospiti in quel particolare momento del loro soggiorno. La struttura situata al NORD ITALIA offre Vitto Alloggio e una retribuzione come da CCNL – Contratto a tempo determinato di 4 mesi, con data presunta di assunzione dal 01.06.2024. Si cercano Diplomati preferibilmente settore alberghiero, con conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta, conoscenze informatiche con una buona gestione della posta elettronica e conoscenza dei vari programmi di gestione della clientela. Cagli (PS)

Offerte settore Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 2759/2024

Si ricerca un collaboratore domestico che si occupi della pulizia della casa, della lavanderia, offra un aiuto in cucina, faccia interventi di piccola manutenzione in ambito domestico, gestisca l’alimentazione dei principali animali da compagnia. Taranto (TA)

N.1 ADDETTO/A PULIZIE E MANUTENZIONE SCUDERIE / GROOM – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 2857/2024

Per azienda agricola di San Giorgio Ionico (TA), ricerchiamo una figura di Groom- Addetta/o alle pulizie e alla manutenzione della scuderia. La risorsa dovrà occuparsi della cura e gestione dei cavalli, di pulizia dei box cavalli e della manutenzione del maneggio. Sono richieste esperienze pregresse nel settore, buona dimestichezza e attitudine al rapporto con gli animali. San Giorgio Ionico (TA)

1 COLF– DECRETO FLUSSI D.P.C.M DEL 27/09/2023 – Rif. offerta 2885/2024

A Massafra, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla famiglia. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona e sostegno alla famiglia ed aiuto alla cucina. Requisiti richiesti: licenza media e conoscenza della lingua italiana. Conoscenze di base nell’uso delle strumentazioni eventualmente utilizzabili. Si offre contratto di lavoro CCNL – Lavoro domestico – Full -time a tempo indeterminato. Massafra (TA)

COLLABORATORE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3067/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 COLLABORATORE FAMILIARE, per la cura delle

persone e l’igiene della casa. Taranto (TA)

BABY SITTER – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3054/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 BABY SITTER/COLLABORATORE DOMESTICO, per

l’accudimento di una bambina di 4 anni (la quale parla solo russo), gestione della casa in

genere, come cura del gatto, pulizie degli ambienti, preparazione pasti e gestione del giardino. Si richiede la conoscenza della lingua del RUSSO. Taranto (TA)

ASSISTENTE FAMILIARE Rif. 27/2024 – Rif. offerta 1285/2024

La risorsa (colf-baby sitter) si occuperà di assistenza e cura di due bambini di 6 e 8 anni

comprensivo di supporto e monitoraggio compiti, cura igiene, preparazione pasti, prelievo e accompagnamento scuola e attività sportiva extrascolastiche. Secondariamente si occuperà di supporto per le faccende domestiche. I requisiti richiesti sono DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE, ESPERIENZA NELLA CURA E ASSISTENZA BAMBINI, IN POSSESSO DI PATENTE B, si offre un contratto a tempo indeterminato part-time circa 24 ore settimanali prevalentemente nel pomeriggio. Si richiede disponibilità anche in arco mattinale in caso di malattia dei bambini e per l’uscita da scuola. Disponibilità dal lunedi al venerdi, sabato mattina su base eccezionale. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 53/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 2963/2024

In riferimento alle richieste dei flussi migratori azienda ricerca collaboratore domestico Livello C5 che si occupi dell’assistenza nelle routine quotidiane e personali, con esperienza nella mansione richiesta. Si offre assunzione tempo determinato di 18 mesi part-time 12 ore settimanali. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 57/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 2982/2024

La risorsa ricercata come assistente familiare si occuperà di offrire aiuti in ambito domestico, sarà un collaboratore generico polifunzionale – custode di abitazione privata – addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli ospiti del datore di lavoro, addetto alle pulizie, riassetto camere, cucina, lavanderia e assistente animali domestici.

COLLABORATORE FAMILIARE DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 Rif. 61/2024 – Rif. offerta 3080/2024

Le attività richieste riguardano l’assistenza diretta alla persona, sono altresì richieste forza fisica per sollevare l’assistito, la conoscenza della lingua italiana e inglese nonché conoscenze informatiche per mantenere e recuperare il benessere psico fisico per ridurre i rischi di isolamento. E’ prevista la convivenza con l’assistito. Si ricercano competenze tecniche sulla conoscenza informatica. Martina Franca (TA)

Offerte settore Agricoltura

BRACCIANTE AGRICOLO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. offerta 2987/2024

Si ricerca bracciante agricolo per azienda agricola-florovivaista che si occupi della semina e raccolta di foraggio e dell’accudimento dei cavalli presenti nel maneggio. Taranto (TA)