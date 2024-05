Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal dal 19° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 39 annunci, relativi a 62 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 11 posizioni aperte. Nei settori dell‘Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 4 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica i posti a disposizione sono 14. Si trovano inoltre 24 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 7 posizioni nel settore della Sanità ed 1 posizione nel settore delle Pulizie e Servizi alle persone. 1 posizione è rivolta esclusivamente a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 13 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette

ART.18 L.68/99

Mottola (TA) – ADDETTI ALLA CARTEGGIATURA – Rif. offerta 7099/2024

Azienda sita a Mottola (TA ), operante in attività di “FABBRICAZIONE

SERRAMENTI” ricerca una risorsa appartenente alle CATEGORIE PROTETTE ex

art. 18 L.68/99 per la figura professionale di “ADDETTI ALLA CARTEGGIATURA”

da inserire nella propria sede. Previsto contratto FULL-TIME a tempo

determinato (7 MESI). INDISPENSABILE aver maturato pregressa esperienza

nella mansione. Mottola (TA).

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE – Rif. offerta

7293/2024

Azienda agricola, ricerca n. 02 IMPIEGATI COMMERCIALI/AMMINISTRATIVI,

addetti al rapporto con i fornitori, assistenza alla vendita, conoscenza della

contabilità in generale.

San Giorgio Ionico (TA) – IMPIEGATO/A STUDIO NOTARILE – Rif. offerta

7183/2024

Per uno Studio Notarile situato a San Giorgio Ionico (TA), siamo alla ricerca di

un Impiegato/a, addetto alla redazione e alla fase istruttoria di atti notarili.

MANSIONI: • preparazione della documentazione necessaria alla stipula degli

atti e redazione dei medesimi • adempimenti post stipula e archiviazione

pratiche • gestione telefonate e appuntamenti • accoglienza clienti e gestione

delle relative comunicazioni • gestione rapporti con uffici ed enti. REQUISITI

INDISPENSABILI: • diploma o laurea • competenze in ambito giuridico • ottime

competenze informatiche.

Grottaglie (TA) – CONSULENTI ASSICURATIVI – Rif. offerta 7179/2024

Si ricercano n. 7 consulenti assicurativi per importante e nota agenzia

assicurativa, avente sede a Grottaglie, operante nel territorio. Il candidato o la

candidata ideale dovrà essere dotato/a di dinamicità e di una spiccata

propensione al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Richiesta

apertura P. IVA.

Guagnano (LE) – ADDETTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – Rif. offerta

7215/2024

Azienda vinicola, con sede di lavoro a Guagnano (Le), ricerca n.1 addetto

amministrativo/contabile da inserire nel proprio staff. La figura ricercata si

occuperà della tenuta delle scritture di contabilità generale e di contabilità

analitica, della verifica e registrazioni relative alla contabilità clienti e fornitori,

delle riconciliazioni bancarie, delle attività amministrative. Si richiede buona

conoscenza della normativa fiscale, buona capacità dell’utilizzo del Pc e dei

software applicativi e gestionali, esperienza e autonomia nella mansione,

capacità di problem solving, buone capacità comunicative e relazionali. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato.

Artigianato – Commercio – Vendita

Alberobello (BA) – COMMESSO ALIMENTARE – Rif. Offerta 7043/2024

La risorsa ricercata con la mansione di commessa/o si occuperà della vendita al

cliente, sistemazione del punto vendita di un caseificio/alimentari nella zona di

Alberobello. Non ci sono requisiti particolari da rispettare, unica richiesta è

l’esperienza nella mansione richiesta, si offre un breve contratto a tempo

determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full

time/Part time.

Martina Franca (TA) – APPRENDISTA SERRAMENTISTA – Rif. Offerta

3348/2024

La risorsa ricercata sarà un apprendista con la mansione di serramentista o

montatore di serramenti e infissi, deve apprendere ad effettuare la costruzione

e il montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e li deve installare

all’interno e all’esterno di fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle

strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti

atmosferici. Deve operare direttamente presso il cantiere edile dove si costruisce, si

ristruttura o si recupera un fabbricato (casa, ospedale, capannone, industria) o

presso abitazioni private. Si deve relazionare con il proprietario dell’azienda e

con gli altri eventuali tecnici e progettisti (ingegneri, architetti e geometri).

Deve collabora strettamente con i muratori, gli elettricisti, gli installatori di

impianti. La risorsa dovrà dare disponibilità per le trasferte in ambito

Provinciale, Regionale e Nazionale.

Martina Franca (TA) – OPERAIO SERRAMENTISTA – Rif. Offerta 3347/2024

La risorsa ricercata con la mansione di serramentista o montatore di

serramenti e infissi, deve effettuare la costruzione e il montaggio di serramenti

in legno, ferro e acciaio e li deve installare all’interno e all’esterno di fabbricati

edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in

ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. Deve operare direttamente

presso il cantiere edile dove si costruisce, si ristruttura o si recupera un

fabbricato (casa, ospedale, capannone, industria) o presso abitazioni private.

Si relazionare con il proprietario dell’azienda e con gli altri eventuali tecnici e

progettisti (ingegneri, architetti e geometri). Deve collabora strettamente con i

muratori, gli elettricisti, gli installatori di impianti. La risorsa dovrà dare

disponibilità per le trasferte in ambito Provinciale, Regionale e Nazionale.

Alberobello (BA) – ADDETTO ALLE VENDITE – Rif. offerta 2205/2024

La risorsa ricercata si occuperà della sistemazione, della cura di un negozio

storico di Alberobello e della vendita di oggettistica e tessuti pregiati. I requisiti

richiesti sono conoscenza della lingua inglese, esperienza nella vendita (o

possibile formazione), conoscenza informatica office, gestione posta elettronica

e navigazione in internet, età dai 19/50 anni, in possesso della patente B,

residenza Alberobello o paesi limitrofi. Si offre a seconda dei requisiti contratto

di apprendistato per i candidati dai 18 ai 29 anni senza esperienza oppure

contratto a tempo determinato di 6 mesi più possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Martina Franca (TA) – MANOVALE EDILE DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 –

Rif. Offerta 7164/2024

La richiesta attraverso i flussi migratori è rivolta a candidati con la seguente

mansione di Manovali edili. La risorsa si occuperà della manovalanza edile e

alle rifiniture edili, deve avere una buona capacità nell’utilizzo dello scalpello,

martello, mazzetta, carriola, betoniera, squadro e attrezzi vari del mestiere.

Taranto (TA) – OPERAI EDILI QUALIFICATI – Rif. Offerta 7076/2024

Si ricercano n.6 Operai qualificati (Muratori, Intonachisti, Pavimentatori) che si

occupino di lavori in muratura, intonaci e installazioni di pavimentazioni in

edifici civili.

Taranto (TA) – GEOMETRA DI CANTIERE – Rif. Offerta 7080/2024

Si ricercano n.2 geometri per azienda operante nel settore edile-industria, che

si occupino di gestione di cantiere, contabilità industriale e organizzazione del

personale.

Taranto (TA) – CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA – Rif. Offerta

7091/2024

Azienda edile, ricerca n. 02 CONDUTTORI MOVIMENTO TERRA, per effettuare

lavori che prevedono la modellazione dei terreni per permettere la costruzione

di edifici o infrastrutture, la gestione del territorio o la realizzazione di scavi e

rilevati.

Taranto (TA) – CARPENTIERE EDILE – Rif. Offerta 6989/2024

Azienda edile, ricerca n. 02 CARPENTIERI per strutture armate.

Massafra (TA) – GEOMETRA PER IMPRESA EDILE – Rif. offerta 6872/2024

Si ricerca per una impresa del territorio operante nel settore edile, di un

geometra con esperienza che si occuperà del computo metrico, dei preventivi e

dell’attività contabile.

Ristorazione e turismo

Torricella (TA) – RECEPTIONIST D’ALBERGO DIURNO – Rif. offerta

7457/2024

Si ricercano a Torricella due receptionist d’albergo diurno, che abbiano

esperienza nel medesimo ruolo in strutture stagionali. Costituisce titolo

preferenziale la conoscenza e la gestione del timeshare. La figura deve

occuparsi delle attività di check-in e check-out e delle altre pratiche previste

dalle procedure aziendali, espletare le operazioni contabili e amministrative di

reparto, saper utilizzare software gestionali alberghieri (preferibilmente PMS

Leonardo), conoscere in maniere fluente la lingua inglese.

Grottaglie (TA) – CAMERIERE DI SALA DI RISTORANTE – Rif. offerta

7181/2024

Ristorante con sede a Grottaglie (TA), ricerca n. 1 Cameriere/a di sala con

esperienza pregressa nella mansione. La figura ricercata si occuperà di allestire

la sala, prendere le prenotazioni e servizio ai tavoli. Si offre contratto a tempo

determinato o apprendistato (full-time o part-time). Si richiede anche una

disponibilità a lavorare su turni.

Manduria (TA) – ADDETTI AL BANCO NEI SERVIZI FAST FOOD – Rif. offerta

7350/2024

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione

veloce, ricerca n. 3 addetti al banco self service , anche senza esperienza, che

si occupino dell’accoglienza della clientela, della presentazione del menù, delle

ordinazioni di cibi e bevande. dell’ allestimento e pulizia dei tavoli e delle

attrezzature. Si richiede predisposizione al contatto col pubblico e al lavoro in

team. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione

a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Manduria (TA) – ADDETTI ALLA CUCINA – Rif. offerta 7351/2024

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione

veloce, ricerca n.2 addetti alla cucina , anche senza esperienza, che si occupino

della preparazione di cibi che richiedono brevi tempi di preparazione, della cura

e della conservazione degli alimenti, dell’igiene dei luoghi di lavoro e delle

attrezzature. Si richiede predisposizione al lavoro in team, disponibilità al

lavoro su turni. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di

riferimento.

Manduria (TA) – AIUTO CUOCO – Rif. offerta 7213/2024

Ristorante con sede di lavoro in Manduria, ricerca n. 1 aiuto cuoco per la

stagione primavera – estate 2024. La risorsa verrà impiegata nelle attività di

assistenza e supporto al cuoco nelle fasi della preparazione, presentazione e

decorazione dei piatti, del confezionamento e della corretta conservazione degli

alimenti secondo le norme igienico sanitarie. Si richiede serietà e affidabilità,

capacità nell’utilizzo delle attrezzature di cucina, pazienza, spirito di

collaborazione, precisione. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si

offre contratto full time tempo determinato 6 mesi. Retribuzione come da CCNL

di riferimento.

Maruggio (TA) – ADDETTI ALL’ ACCOGLIENZA CLIENTI – Rif. offerta

7278/2024

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 2 addetti all’accoglienza per la stagione estiva. La

risorsa si occuperà dell’accoglienza dei clienti, assistenza e accompagnamento

ai tavoli, presentazione del menù, allestimento, pulizia e riordino dei luoghi di

consumazione. Si offre contratto di lavoro part time 30 ore, a tempo

determinato della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Maruggio (TA) – ADDETTI LINEA CUCINA – Rif. Offerta 7279/2024

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 2 aiuto-cucina per la stagione estiva

con esperienza lavorativa nella mansione. Le risorse saranno adibite alle

seguenti attività: preparazione linea antipasti e insalate e impiattamento dei

cibi ordinati, riassetto e pulizia delle attrezzature e degli ambienti di lavoro. Si

richiede capacità di utilizzo di piastre e lavastoviglie. Si offre contratto di lavoro

part time, 30 ore settimanali, tempo determinato della durata di 4 mesi.

Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Manduria (TA) – LAVAPIATTI – Rif. offerta 7203/2024

Attività ristorativa con sede di lavoro a Manduria (Ta) ricerca n. 1 Lavapiatti da

assumere per la stagione estiva. La risorsa verrà adibita alle seguenti

mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature di cucina,

pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative,

capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della

mansione. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato con

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da

CCNL di riferimento.

Ceglie Messapica (BR) – RECEPTIONIST – Rif. offerta 7045/2024

La risorsa da impiegare in un salone di bellezza si occuperà della gestione

agenda appuntamenti, accoglienza clienti. L’azienda valuta curriculum vitae

con esperienza con contratto a tempo determinato. I requisiti richiesti sono

preferibilmente il possesso del diploma di ragioneria, conoscenze informatiche

pacchetto office, gestione email e navigazione in internet, conoscenza della

lingua inglese B2 con un età massima di 29 anni.

Folgaria (TN) – CAMERIERI – Rif. Offerta Rif. offerta 6603/2024

La risorsa ricercata con la mansione di cameriere si occuperà dell’accoglienza e

sistemazione in sala del cliente, prendere le ordinazioni, servire cibi e bevande.

I requisiti richiesti Diploma, preferibilmente esperienza lavorativa nella

mansione richiesta, età 18/30 anni. L’ azienda offre un contratto a tempo

determinato di 4 mesi a partire dal 01/06/2024 con vitto e alloggio.

Folgaria (TN) – COMMIS DI CUCINA CAPOPARTITA – Rif. Offerta

6599/2024

Il commis di cucina (commis de cuisine in francese) deve affiancare lo chef

nella preparazione dei pasti all’interno di un ristorante o di un albergo. Il

commis di cucina dovrà lavorare sotto la direzione dello chef de partie,

svolgendo lavori in linea con le sue competenze e con l’obiettivo di accrescere

le sue competenze professionali. Il commis di cucina può trovare impiego

presso ristoranti, hotel e navi da crociera. Il suo ruolo prevede numerosi doveri

e responsabilità, in base alla composizione della brigata e all’organizzazione

della cucina. Nelle cucine di grandi dimensioni ci sono in genere sia primi commis che

secondi commis. Nelle cucine più piccole, magari a conduzione familiare,

spesso vi è un solo commis che svolge diversi compiti. le mansioni di un

aiutante cuoco, le principali sono: preparare e dosare gli ingredienti;

predisporre le preparazioni di base; decorare i piatti; assicurarsi che gli

ingredienti vengano conservati correttamente; pulire i piani di lavoro e la

cucina; disinfettare utensili e celle frigo.Sotto la direzione dello chef de partie, si dedicherà dunque alle preparazioni

basiche: lavare e tagliare gli ingredienti, si occuperà di marinature, infusioni ed

essiccazioni, prepara carni, pesci e verdure, aggiunge erbe e spezie prima della

cottura, condisce i cibi. Suo sarà il compito di gestire gli approvvigionamenti,

controllando quello che manca, tenendo in ordine il magazzino e assicurandosi

che i cuochi utilizzino gli ingredienti prima della data di scadenza.

I requisiti richiesti sono: preferibilmente esperienza lavorativa nella mansione

richiesta, fascia di età dai 18 ai 35 anni. L’azienda offre contratto a tempo

determinato fino al 20/09/2024 , full time con Vitto e Alloggio. Data presunta

di assunzione 01/06/2024.

Folgaria (TN) – RECEPTIONIST – Rif. Offerta 6542/2024

LE MANSIONI. I compiti quotidiani della receptionist sono differenti.

Principalmente, riguardano l’assistenza degli ospiti fin dal primo momento in

cui mettono piede in albergo fino al momento del check out. La risorsa si

occuperà della gestione delle richieste e prenotazioni delle camere effettuate al

telefono, online o via e-mail, gestione, registrazione degli arrivi (check-in) e

delle partenze (check out), gestione della comunicazione e fornire le

informazioni richieste dall’ospite durante il soggiorno, delle funzioni

amministrative contabili come la tenuta della cassa, la redazione del conto,

tenendo in considerazione, ad esempio, il costo addizionale di servizi richiesti

fornire informazioni riguardo le attrazioni del posto, dei luoghi di interesse e in

caso occuparsi dell’acquisto di biglietti per spettacoli teatrali, concerti,

prenotazioni escursioni, etc, avrà funzioni di vigilanza e controllo, curerà i

rapporti con vari reparti e figure che operano all’interno della struttura

(sistemazione e pulizia camere, ristorazione, manutenzione, marketing

amministrazione, direzione etc). L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 4 mesi full time con vitto e alloggio. I requisiti richiesti sono età

18/40 anni, conoscenza della lingua inglese o tedesca, diploma preferibilmente

settore alberghiero o esperienza.

Maruggio (TA) – BARTENDER/BARLADY – Rif. offerta 6984/2024

Per agenzia per il lavoro con sede a Martina Franca, si cerca un/a

BARTENDER/BARLADY per la stagione estiva 2024, Età massima 30 anni. La risorsa si occuperà della preparazione dei cocktail e long drink. Prevista

assunzione con contratto di somministrazione full-time della durata di 4 mesi

con possibilità di alloggio per i fuori sede. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca

è rivolta ad entrambi i sessi.

Maruggio (TA) – CAMERIERI DI SALA – Rif. offerta 7012/2024

Per agenzia per il lavoro con sede a Martina Franca, si cerca CAMERIERI DI

SALA per la stagione estiva 2024, Età massima 30 anni. La risorsa si occuperà

dell’accoglienza dei clienti e del servizio ai tavoli. Prevista assunzione con

contratto di somministrazione full-time della durata di 4 mesi con possibilità di

alloggio per i fuori sede. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Taranto (TA) – ADDETTI PULIZIA – Rif. offerta 7032/2024

Per agenzia per il lavoro con sede a Taranto, si cerca ADDETTI ALLE PULIZIE

per la stagione estiva 2024, Patente B, Titolo di studio Licenza Media. La/Il

“cameriere ai piani” lavora per l’industria alberghiera. Il suo compito è quello di

occuparsi della pulizia dei corridoi, degli uffici e delle stanze di alberghi. Deve

svolgere un compito importante perché deve garantire ai clienti un servizio

adeguato agli standard di qualità dell’albergo. Quindi la reputazione dell’hotel

dipende anche dal suo lavoro. La risorsa oltre alla pulizia delle stanze richiede

anche il cambio della biancheria e la sostituzione dei prodotti da bagno. Inoltre

deve comunicare con la clientela fornendo informazioni quando richieste. Suo

compito è anche controllare che la stanza sia in ordine, riferire se vi sono

problemi di manutenzione e conservare eventuali oggetti smarriti al fine di

restituirli al cliente in maniera tempestiva. Tra le principali qualità che un

cameriere a piani deve possedere vi sono: discrezione, onestà e cortesia .

Prevista assunzione con contratto di somministrazione full-time della durata di

4 mesi con possibilità di alloggio per i fuori sede. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la

ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Taranto (TA) – AIUTO CUOCO – Rif. offerta 7038/2024

Agenzia per il lavoro di Taranto ricerca per la stagione estiva un aiuto cuoco.

Le attività possono comprendere: preparare gli alimenti e curare la pulizia della

cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli

ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire

gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, cella

frigorifera. Può essere specializzato nella decorazione di alcuni piatti e

incaricato della manutenzione di una parte delle stoviglie. Prevista assunzione

con contratto di somministrazione full-time della durata di 4 mesi con

possibilità di alloggio per i fuori sede. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Taranto (TA) – CAMERIERI – Rif. offerta 7040/2024

Agenzia per il lavoro di Taranto ricerca CAMERIERI/E. Luogo di lavoro:

provincia di Taranto. Le attività possono comprendere: accogliere e far

accomodare i clienti; illustrare il menù; prendere le ordinazioni; comunicare le

ordinazioni in cucina; servire ai tavoli piatti e bevande, nel rispetto delle

indicazioni ricevute, ottimizzando i tempi e assistendo la clientela; ordinare la

sala, in base alle prescrizioni ricevute, effettuando le attività di riassetto,

pulizia e allestimento. Prevista assunzione con contratto di somministrazione

full-time della durata di 4 mesi. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta

ad entrambi i sessi.

Taranto (TA) – ADDETTI AL BAR – Rif. offerta 7041/2024

Agenzia per il lavoro di Taranto ricerca per la stagione estiva 2024 ADDETTI/E

AL BARI. Luogo di lavoro: provincia di Taranto. Le attività possono

comprendere: preparazione di caffè, cappuccini e di altre bevande calde e

fredde; servizio ai clienti al banco del bar e ai tavolini di bevande e piatti caldi

e freddi; sgombero dalle stoviglie sporche dal banco e dai tavolini; lavaggio

stoviglie; riordino bar. Prevista assunzione con contratto di somministrazione

full-time della durata di 4 mesi. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta

ad entrambi i sessi.

Pulizie e servizi alla persona

Massafra (TA) – COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA – Rif. offerta

6463/2024

Per un noto istituto di formazione professionale sito in Massafra, siamo alla

ricerca di un collaboratore professionale con funzioni anche di conducente

pulmino. La figura si occuperà principalmente della sorveglianza agli alunni,

della pulizia edifici, della custodia e del trasporto degli alunni con pulmino.

Requisiti essenziali sono il possesso delle patenti D e CQC per trasporto

persone. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a soggetti di tutte

le età.

Sanità

Palagiano (TA) – FARMACISTA COLLABORATORE – Rif. offerta 6488/2024

Farmacia sita in Palagiano cerca n.1 farmacista collaboratore. Sono richiesti il

possesso della laurea in farmacia, l’iscrizione all’Albo professionale dei

farmacisti e almeno due anni di esperienza nella mansione. Sono altresì

richiesti il possesso della patente di guida e la disponibilità di un mezzo proprio

per gli spostamenti. Sono titoli di preferenza la capacità di utilizzo della

piattaforma gestionale Winfarm ed una discreta conoscenza dell’inglese

parlato.

Avetrana (TA) – TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. offerta

7177/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o

emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La

figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico

elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui

soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla

Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02.

Avetrana (TA) – INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. offerta 7178/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni

di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La

figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva,

curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea

Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01.

Avetrana (TA) – EDUCATORI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. offerta

7180/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a

emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito

Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali

e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo

equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di

partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo

inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono

funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede

Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe

L/SNT02.