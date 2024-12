Pubblicità in concessione a Google

Le dipendenze comportamentali (o addiction comportamentali) sono disturbi caratterizzati da un coinvolgimento eccessivo, compulsivo e problematico in determinati comportamenti, che hanno un impatto negativo sulla vita quotidiana della persona. A differenza delle dipendenze da sostanze (come alcol o droghe), queste riguardano comportamenti o attività che, pur non essendo fisicamente ingeriti, stimolano il sistema di ricompensa del cervello, causando una perdita di controllo simile.

Caratteristiche principali

Coinvolgimento eccessivo : il comportamento diventa centrale nella vita della persona, spesso a scapito di altre attività, relazioni e responsabilità.

: il comportamento diventa centrale nella vita della persona, spesso a scapito di altre attività, relazioni e responsabilità. Perdita di controllo : difficoltà a ridurre o smettere il comportamento, anche se ci si rende conto delle sue conseguenze negative.

: difficoltà a ridurre o smettere il comportamento, anche se ci si rende conto delle sue conseguenze negative. Conseguenze negative : interferenze nella sfera personale, sociale, lavorativa o scolastica, e in alcuni casi anche effetti fisici o psicologici.

: interferenze nella sfera personale, sociale, lavorativa o scolastica, e in alcuni casi anche effetti fisici o psicologici. Craving e astinenza: sensazione di desiderio intenso (craving) e disagio psicologico o fisico quando si è costretti a interrompere il comportamento.

Tipologie di dipendenze comportamentali

Alcune delle più comuni dipendenze comportamentali includono:

Gioco d’azzardo patologico: bisogno compulsivo di scommettere, spesso associato a perdite finanziarie e problemi relazionali. Dipendenza da Internet e social media: utilizzo eccessivo e incontrollato di dispositivi digitali, con impatti sulla salute mentale, sul sonno e sulle relazioni. Shopping compulsivo (oniomania): acquisti incontrollati, spesso come tentativo di gestire stress o emozioni negative, con gravi ripercussioni economiche. Dipendenza da videogiochi: tempo eccessivo dedicato ai videogiochi, a scapito di studio, lavoro e relazioni sociali. Dipendenza da sesso o pornografia: ricerca ossessiva di esperienze sessuali o consumo eccessivo di materiale pornografico, con effetti negativi sul benessere emotivo e relazionale. Dipendenza da cibo (alimentazione compulsiva): relazione disfunzionale con il cibo, spesso legata a episodi di abbuffate compulsive senza controllo. Dipendenza da lavoro (workaholism): coinvolgimento ossessivo nel lavoro, che porta a trascurare salute e vita sociale.

Cause e meccanismi

Le dipendenze comportamentali hanno spesso radici multifattoriali, che includono:

Fattori biologici : alterazioni nel sistema di ricompensa cerebrale, che rendono il comportamento particolarmente gratificante.

: alterazioni nel sistema di ricompensa cerebrale, che rendono il comportamento particolarmente gratificante. Fattori psicologici : stress, ansia, depressione o traumi possono aumentare la vulnerabilità.

: stress, ansia, depressione o traumi possono aumentare la vulnerabilità. Fattori sociali e culturali: accessibilità e accettazione sociale del comportamento problematico, come nel caso dei social media o dello shopping.

Conseguenze

Le dipendenze comportamentali possono avere gravi ripercussioni sulla vita della persona:

Problemi relazionali : isolamento, conflitti familiari o separazioni.

: isolamento, conflitti familiari o separazioni. Difficoltà economiche : spese incontrollate o perdita di reddito legata al comportamento.

: spese incontrollate o perdita di reddito legata al comportamento. Problemi fisici : legati a sedentarietà, privazione del sonno o stress cronico.

: legati a sedentarietà, privazione del sonno o stress cronico. Impatto psicologico: aumento del rischio di depressione, ansia e bassa autostima.

Trattamento

Il trattamento delle dipendenze comportamentali può includere:

Psicoterapia: La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è particolarmente efficace per riconoscere e modificare i modelli di pensiero e comportamento disfunzionali.

è particolarmente efficace per riconoscere e modificare i modelli di pensiero e comportamento disfunzionali. La terapia di gruppo offre supporto e condivisione con persone che affrontano problematiche simili. Supporto farmacologico: In alcuni casi, possono essere prescritti farmaci per gestire i sintomi associati, come ansia o depressione. Interventi educativi e sociali: Sensibilizzazione sui rischi del comportamento.

Coinvolgimento della famiglia per un supporto più ampio. Tecniche di autoregolazione: Mindfulness e strategie per la gestione dello stress.

Le dipendenze comportamentali, pur essendo meno visibili rispetto a quelle da sostanze, possono essere altrettanto invalidanti. È fondamentale riconoscerle e intervenire tempestivamente con un approccio integrato e personalizzato.

Convegno a Taranto

Si è svolto martedì 17 dicembre a Taranto il convegno dal titolo “Le dipendenze comportamentali nel 2024: fattori di rischio, interventi e prevenzioni”, a cura del Dipartimento dipendenze patologiche. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto tra esperti, operatori sanitari e professionisti del settore su un fenomeno nuovo ma sempre più diffuso e complesso, che interessa tutte le fasce della popolazione.

Per anni il termine “dipendenza” è stato associato esclusivamente al concetto di “sostanza”. Le ultime profonde trasformazioni della società hanno modificato gli aspetti cognitivi delle persone e hanno fatto emergere nuove forme di dipendenza legate a comportamenti che, seppur socialmente accettati, possono procurare “addiction”, dipendenza appunto. Il DSM-5 ha istituzionalizzato alcune dipendenze comportamentali nell’ambito dei disturbi non correlati a uso di sostanze, quali il gioco d’azzardo, l’uso compulsivo di internet, della sessualità e dello shopping. Il convegno svoltosi oggi ha presentato un quadro delle nuove forme di dipendenza, tenendo conto di tutti i nuovi fattori di rischio.