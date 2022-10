Pubblicità in concessione a Google

Ci sono alcune bambole che sono dei veri e propri giocattoli per i bambini. Si tratta della riproduzione di una persona, adulto o bambino, normalmente realizzato in plastica o stoffa, ma anche di legno, porcellana, gomma, cera e altri materiali.

Ci sono poi altre bambole che hanno scopo prettamente decorativo o da collezione e altre che hanno anche significati culturali, pensate che vengono utilizzate in cerimonie o rituali come una rappresentazione fisica della divinità.

A Grottaglie, Antonietta Calò, ha fatto del suo hobby un’arte dando alle bambole una nuova visione. Riviste in chiave attuale le ha fatte diventare dei complementi d’arredo unici, personalizzabili con il proprio stile e colori.

Cosa sono “Le Violette”

Le Violette, questo il nome che identifica queste splendide e graziose bamboline, sono realizzate a mano, in modo artigianale. Pensate che non esiste una violetta uguale all’altra e ognuna ha una storia a se.

Due occhioni grandi che donano felicità

Hanno due occhioni grandi dai quali fuoriesce una luce brillantissima, ti guardano e ti comunicano gioia e amore. E poi il sorriso e le guancette rosa.

Antonietta è una creativa e realizza le sue violette con tanta passione e cura. Le opere sono frutto del suo ingegno e sono protette dal diritto d’autore, essendo Le Violette un Marchio Registrato.

Le Violette, complementi d’arredo unici, donano gioia e felicità alla tua casa

Se vuoi rendere unico un ambiente della tua casa, o rendere particolare un angolo del tuo studio o attività, scegli la tua violetta e l’ambiente godrà di un complemento d’arredo davvero esclusivo.

Le Violette riprendono il concetto di bambola e la riproducono utilizzando dei vasi di terracotta, delle corde ed altri materiali caratteristici delle lavorazioni artigianali. Sono passati ben 93 anni dalla produzione delle prime bambole in panno lenci di Torino e oltre cento da quelle in legno della Val Gardena. Oggi alle pigotte di pezza fatte con gli stracci è quindi possibile trovare sul mercato anche le splendide “Violette”.

Scegli Le Violette per un regalo esclusivo

Se vuoi fare un regalo esclusivo scegli Le Violette, Antonietta Calò potrà dipingerle nei colori, nelle trame e nelle particolarità a te più gradite. Sono disponibili in quattro dimensioni. Dalla mini, con piccola calamita, alla grande, passando per una misura standard e media.

Le Violette per la tua bomboniera

Molti scelgono Le Violette anche come bomboniera e apri festa.

Le Violette è un Marchio Registrato

Ogni Violetta è contraddistinta dal talloncino di autenticità con l’imprinting del marchio registrato.

Regala una Violetta

Acquistando e regalando una Violetta contribuirai a rendere la società in cui viviamo più gentile e gioiosa, perché portando in casa o in una attività quei due occhioni grandi tutto l’ambiente godrà magicamente di quel sorriso.

Per altre informazioni o per acquistare

Per qualsiasi informazione su Le Violette è possibile contattare Antonietta Calò su Facebook (CLICCA QUI PER LA PAGINA), o su Instagram, al tel o via WhatsApp: +39 328 655 7766 o via email: leviolettecreazioni@gmail.com.