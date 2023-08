Pubblicità in concessione a Google

Le statistiche dei singoli calciatori di Serie A della scorsa stagione parlano chiaro, fra i migliori ci sono non solo Osimhen e Kvaratskhelia, ma anche Lautaro Martinez, Dia, Leao, Lookman, Berardi, Dybala e tantissimi altri, tutti calciatori su cui puntare per quanto riguarda le scommesse ma anche il Fantacalcio.

Pubblicità in concessione a Google

Seguire le scommesse live e in tempo reale significa non solo essere sempre aggiornati in diretta sulle statistiche dei migliori calciatori e sui risultati delle squadre che si affrontano, ma anche vivere il campionato di Serie A a 360 gradi. Fra i siti che offrono tantissime opzioni di gioco e numerose tipologie di scommesse, sicuramente, quella sui probabili marcatori durante il match è una delle più entusiasmanti e seguite dagli appassionati.

Fra gli attaccanti più promettenti della Serie A, Dybala, Leao, Lautaro Martinez e Osimhen sono i candidati principali per vincere la classifica marcatori. Scopriamo le statistiche della stagione precedente e gli obiettivi di questi campioni.

Leao del Milan è maturo per lasciare il segno

Ricordate quanto arrivò al Milan nel 2019? Qualcuno disse che era ancora poco maturo, altri scalpitavano urlando al fiasco, ma oggi è evidente che l’attaccante portoghese si candida come capocannoniere per la stagione che sta per cominciare. Ha chiuso il campionato 2022 – 2023 con 15 reti e ben 8 assist, oltre alle 11 partite disputate in Champions League.

Lautaro Martinez è pronto a vincere tutto

Da dove cominciamo? Nel 2022 Lautaro Martinez si è laureato Campione del Mondo con l’Argentina, ha disputato un campionato al top vincendo la Coppa Italia con i Nerazzurri, centrando il terzo posto in campionato e arrivando fino alla finale di Champions League.

Il suo score nella passata stagione è stato di 21 reti e 6 assist, non serve aggiungere altro. Lautaro si prepara a vincere tutto e possiede le potenzialità per farlo. Quali sono i suoi obiettivi? Scudetto, Champions e Pallone d’Oro.

Osimhen: un leone in area di rigore

Il giovane attaccante nigeriano è già entrato nel mito sotto il Vesuvio e non solo, collezionando in campionato 26 reti e 6 assist, vincendo la classifica dei marcatori 2022 – 2023.

I tiri totali effettuati nella passata stagione sono stati 135, di cui 55 in porta e 30 bloccati, insieme a Kvaratskhelia ha formato una delle coppie d’attacco più potenti di tutta Europa con 38 reti totali. Di sicuro Osimhen resta il favorito per vincere la classifica dei marcatori anche quest’anno, ma sono tantissimi i calciatori che dovrà battere sotto porta.

Dybala: da Campione del Mondo a capocannoniere

Pupillo di Mourinho, Dybala prosegue il suo cammino e al secondo anno con la Roma è un calciatore più maturo, Campione del Mondo con l’Argentina in Qatar. Il suo score nella passata stagione presenta ottime statistiche, su 25 partite di campionato disputate ha segnato 12 gol e fornito 6 assist determinanti ai fini delle marcature della Lupa. In totale ha effettuato 65 tiri di cui 23 nello specchio della porta e 17 bloccati. Se quest’anno riuscirà a trovare continuità, sicuramente raggiungerà i 20 gol.