Pubblicità in concessione a Google

Diretta dal Consiglio Comunale: si vota la sfiducia al sindaco. Prima seduta non valida: solo 16 presenti. Moltissimi gli assenti che rendono non valida l’adunanza. Nuovo appello entro le 17. Secondo appello viene registrato come il precedente: solo 16 presenti, non c’è il numero legale, quindi il presidente del consiglio dichiara deserta la seduta. Urla e contestazioni in aula.

Pubblicità in concessione a Google