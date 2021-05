Pubblicità in concessione a Google

Il panorama sportivo in quest’epoca funestata dal Covid-19 ha vissuto mesi difficili, in cui tecnici, atleti e società hanno affrontato grandi difficoltà per potersi allenare, trovare le risorse per affrontare allenamenti e preparazione e cercare di programmare le attività da riprendere appena possibile.

Pubblicità in concessione a Google

Una difficoltà ancora più evidente per le tante discipline sportive che prevedono un contatto ravvicinato tra i praticanti, che di fatto da più di un anno sono state quasi del tutto vietate.

Ma la pratica sportiva non è solo sudore e forza muscolare, è anche impegno, determinazione e tenacia nell’affrontare e vincere le sfide che si affrontano, che si tratti di un avversario in carne ed ossa o di un invisibile virus ed è per questo, che dall’atleta dilettante a colui che si allena per un podio olimpico, tutti hanno stretto i denti e mantenuto alto il morale per affrontare al meglio gli impegni agonistici programmati.

A Roma i campionati di Lotta

Non appena le condizioni pandemiche lo hanno permesso, sono ricominciati campionati, gare e incontri, e lo scorso fine settimana si è svolto a Roma il Campionato Italiano Cadetti di Lotta femminile e maschile greco romana e stile libero, ospitato nella suggestiva cornice del PalaPellicone di Ostia in condizioni di assoluta sicurezza, grazie al sistema di “bolla” e di tamponi ormai ben rodato e pienamente operativo.

Un impegno importante che ha visto sul tappeto di gara i più forti lottatori italiani di classe Cadetti ed Esordienti B, suddivisi in dieci categorie di peso per ogni stile, che si sono radunati per eleggere i nuovi campioni nazionali, dando vita ad un vero e proprio spettacolo sportivo animato dalle eccellenze tecniche nazionali di settore.

La Puglia sul podio

La Puglia, anche quest’anno, non ha mancato il podio, premiando l’impegno di atleti, tecnici e società, che in questi mesi hanno affrontato un avversario subdolo e pericoloso.

Pienamente soddisfatto il neo riconfermato Presidente FIJLKAM-Puglia Francesco Saverio Patscot che ha evidenziato quanto il palmares di medaglie conquistate ripaghi dei tanti sacrifici profusi in fase di preparazione ed inorgoglisca ogni sportivo pugliese.

A conquistare la medaglia d’oro per la categoria 61 kg è stata Francesca Lobascio , un gradino più sotto sul podio della categoria maschile dei 71 kg è Andrea Strippoli, mentre bronzo è per Giuseppe Perrone nei 65 kg. I tre atleti vestono i colori della A.S.D Athlon Judo Lotta Corato, che ad Ostia ha visto raggiungere risultati di rilievo anche a Samuele Fortunato, 5° classificato nella categoria 80 kg; Alessia Casalino, 7ª classificata nei 53 kg e Alessio D’Introno 13° classificato nei 71 kg.

Un piazzamento di tutto rispetto, raggiunto anche grazie a Louis Bucci, Tecnico e Componente della Consulta Regionale come Referente “Scuola e Sport”, che ha supportato e guidato gli atleti pugliesi in campo nazionale.

Ai vertici della classifica nazionale

Una particolare soddisfazione è stata espressa anche da Francesco Quarto, Vice Presidente Settore Lotta di FIJLKAM Puglia che ha evidenziato come la società coratina, attraverso i titoli ottenuti nel Campionato appena concluso, si sia classificata come 4ª

Società a livello nazionale nella Lotta Libera maschile e 6ª Società a livello nazionale nella Lotta Libera femminile riconfermando la Puglia ai vertici nazionali.