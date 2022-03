Pubblicità in concessione a Google

Il 6 gennaio 2022 si è tenuta l’estrazione finale della Lotteria Italia 2021, durante la puntata speciale della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotta da Amadeus. Niente di nuovo, fino a qui: la Lotteria Italia rappresenta ormai una vera e propria tradizione nel nostro Paese, legata da anni alla fine delle festività natalizie con l’appuntamento fisso nel giorno dell’Epifania. Eppure, sono diverse le novità introdotte di recente: scopriamo allora insieme come si è svolta l’edizione 2021 di Lotteria Italia online e nei punti vendita autorizzati e cosa è cambiato.

Pubblicità in concessione a Google

Lotteria Italia 2021: il progetto Disegniamo la Fortuna

I biglietti della Lotteria Italia 2021 sono stati realizzati con 12 grafiche differenti, che in moltissimi hanno potuto ammirare, sia acquistandoli in ricevitoria che online. Non tutti però sanno che queste immagini sono il frutto del progetto Disegniamo la Fortuna, che ha coinvolto alcuni artisti diversamente abili impegnati nelle attività di enti no profit del terzo settore. Un’iniziativa dal grande valore, che merita senz’altro di ottenere risalto anche perché le grafiche quest’anno erano davvero apprezzabili.

I premi giornalieri dell’edizione 2021

Quest’anno, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto della Lotteria Italia hanno potuto partecipare anche all’estrazione dei premi giornalieri, comunicati durante la trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotta da Amadeus. Leggendo i regolamenti completi della Lotteria si potevano trovare tutte le informazioni in merito e le indicazioni per riscuotere l’eventuale premio vinto. L’estrazione dei premi giornalieri ha coinvolto tutti coloro che hanno telefonato, inviato un SMS o registrato il codice identificativo del proprio biglietto sul sito ufficiale. I fortunati vincitori dei premi giornalieri hanno potuto riscuotere premi del valore di 10.000€ o 20.000€.

Lotteria Italia 2021 online: dal sito all’app ufficiale

Anche se non si tratta di una novità dell’edizione 2021, anche quest’anno la Lotteria Italia si è aperta al mondo dell’online. I biglietti infatti non si potevano acquistare esclusivamente in formato cartaceo presso le ricevitorie autorizzate ma anche sui siti dei rivenditori autorizzati. Non solo: secondo le statistiche, sono stati in tanti quest’anno a giocare alla Lotteria Italia online anche su app My Lotteries e questo è un segnale di quanto sempre di più gli italiani preferiscano le alternative digitali.

Lotteria Italia 2021: boom di vendite dei biglietti

Sempre confrontando i dati relativi alle vendite dei biglietti della Lotteria Italia 2021 con quelli dell’edizione precedente, possiamo notare che quest’ultimo anno sono stati moltissimi a partecipare e tentare la fortuna. Sono stati infatti acquistati ben 6,3 milioni di tagliandi nel 2021, contro i 4,5 milioni di biglietti del 2020. Un aumento del 39,6% che ci illustra quanto nel nostro Paese la Lotteria Italia sia ormai diventata una tradizione consolidata, che continua a piacere.