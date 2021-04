Pubblicità in concessione a Google

L’emergenza COVID-19 come tutti sanno ci terrà chiusi in casa anche quest’anno nel giorno simbolo delle scampagnate per eccellenza: la Pasquetta che cade nel Lunedì dell’Angelo. Niente gite fuori porta, nessuna passeggiata a Fantiano, Paparazio o posti simili. Bisogna restare in casa.

Come lo scorso anno su Gir sarà possibile guardare il film “L’uecchí tí lucí”, una pellicola (in digitale) prodotta dal Gruppo Teatro Carmine e che le restrizioni legate alla pandemia non ha dato la possibilità d’esser ripresentata come era stato annunciato.

“A causa di un incidente stradale Antonio perde la vista. Da allora vive a casa del fratello Francesco, che purtroppo, dopo la perdita del lavoro vive una crisi con la moglie Pina credendo che l’alcol sia l’unica soluzione per riuscire ad alleggerire i suoi problemi. La casa è frequentata da un amico di Francesco, anche lui ubriaco e da una pseudo amica di Pina che creano ancor più agitazione in famiglia. Fortunatamente però le visite di Giuseppe, vecchio amico di Antonio, di sua moglie e della giovane Chiara, volontaria dell’assistenza non vedenti, riescono ad attenuare un pò la tensione familiare. Antonio trova nella fede, l’unica forza per sperare che nella sua famiglia torni di nuovo la quiete e l’Amore.”

Riteniamo significativa la proiezione di questo film: quella luce negli occhi di Antonio, gli scorci del centro storico di Grottaglie, le ambientazioni nelle case dei grottagliesi sono elementi che potranno allietare questa anomala pasquetta assolutamente casalinga.

Per questo, con i nostri mezzi e i nostri canali, abbiamo deciso fin da subito di dare il nostro supporto all’iniziativa sperando che questa possa dare sollievo e portare un pò di spensieratezza in questa giornata.

Dove guardare il film?

La visione avverrà sui canali di Gir www.grottaglieinrete.it, vi invitiamo ad iscrivervi al canale di Gir Grottaglieinrete su Youtube: https://youtube.com/c/GirGrottaglieinrete

Come guardare il film?

Sarà possibile guardare il film su smartphone, tablet e su SmartTV (tramite l’appalicazione YouTube).

Potrò rivedere il film?

La proiezione sarà in’unica visione. Non sarà quindi possibile rivedere il film al termine o in un orario diverso.