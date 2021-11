Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica, in presenza, nell’aula delle adunanze presso questa sede Municipale, alle ore 16:00 del giorno 15 novembre 2021.

Si tratta del primo consiglio del D’Aló bis. La massima assise è chiamata per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Insediamento del Consiglio Comunale – Convalida degli eletti nella consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 ed eventuali surroghe (art. 41 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

2) Giuramento del Sindaco (art. 50 comma 11 D.Lgs. n. 267/2000)

3) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale (art. 29 D.Lgs. n. 267/2000)

4) Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale (art. 29 D.Lgs. n. 267/2000)

5) Presa d’atto della nomina degli Assessori (art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

6) Elezione componenti Commissione Elettorale Comunale (artt. 12 e seguenti del DPR n. 223/1967, come modificato dall’art. 3 quinques, c. 2 del D.L. 1/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006)

Si evidenzia che, in esecuzione del D.L. 127/2021 per l’accesso alla sala consiliare è obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass in corso di validità (da vaccino o da tampone) e che, per ragioni connesse all’emergenza sanitaria, non è consentito l’accesso all’aula consiliare del pubblico.

Si precisa che la seduta di insediamento è convocata in presenza nonostante le vigenti limitazioni legate all’emergenza Covid 19 in quanto deve procedersi ad elezione di cariche a svolgersi a scrutinio segreto, modalità incompatibile con la seduta da remoto.