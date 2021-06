Pubblicità in concessione a Google

Lunedì 21 giugno 2021 dalle ore 8,30 alle ore 16,30, per lavori sugli impianti di distribuzione, in alcune zone del centro mancherà l’energia elettrica.

La zona interessata è quella indicata nel presente avviso:

L’Ente distributore invita tutti i cittadini a prestare particolare attenzione, perché la distribuzione dell’energia elettrica può essere momentaneamente riattivata per controlli sugli impianti.

Si consiglia quindi di non commettere imprudenze o effettuare interventi domestici fidando sulla mancanza di corrente elettrica e di non utilizzare ascensori e macchine elettriche e di adottare le necessarie precauzioni per garantire l’efficienza di elettrodomestici quali frigoriferi o computer.

Per eventuali ulteriori informazioni i cittadini possono contattare il numero verde 803500 o consultare il sito www.e-distribuzione.it.