Puglia Regione Partner di Macfrut 2024 e Uva da Tavola prodotto simbolo della 41esima edizione della fiera in programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio prossimo.

Puglia e uva da tavola: un’accoppiata che va di pari passo dal momento che la Puglia è leader nazionale nella produzione di una delle eccellenze del made in Italy ortofrutticolo.

L’uva da tavola protagonista a Macfrut

La Puglia è conosciuta in tutto il mondo per le sue produzioni di eccellenza: Cipolla Bianca di Margherita IGP, Arancia del Gargano IGP, Lenticchia di Altamura IGP, Patata Novella di Galatina DOP, Carciofo Brindisino IGP, La Bella della Daunia DOP e e soprattutto l’Uva di Puglia IGP. Durante la manifestazione eventi e degustazioni animeranno l’area, oltre a mostrare la qualità, cultura e tradizione di una terra ricca di prodotti ortofrutticoli.

Macfrut 2024

Macfrut è la fiera internazionale dei professionisti dell’ortofrutta in rappresentanza di tutti gli anelli della filiera (sementi, produzione, tecnologie, packaging, logistica e servizi). In programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio 2024, la prossima edizione (41esima) sarà presentata a Doha, mercoledì 11 ottobre in occasione della presentazione del Padiglione Italia a Expo Doha progettato da Cesena Fiera.

Macfrut si distingue nel panorama mondiale per unire in un solo evento tre asset strategici per la crescita del settore ortofrutticolo: Business, Conoscenza e Networking.– IGP Puglia.