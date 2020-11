Come avevamo anticipato questa mattina un ciclone dalle caratteristiche sub-tropicali è in formazione sull’Italia. La situazione nelle ultime ore è in peggioramento rispetto a quanto previsto inizialmente.

L’allerta gialla sul Bacino del Lato e del Lenne si è trasformata in arancione. Il settore di Protezione Civile del Comune di Grottaglie ha diffuso un’allerta arancione idrogeologica e per temporali e allerta gialla idraulica e per vento per il 20 e 21 novembre 2020.

Situazione meteorologica prevista per oggi Precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro settentrionale e jonica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati deboli. Temperatur senza variazioni significative. Venti tendenti a forti o di burrasca dai quadranti orientali sulla Puglia. Situazione meteorologica prevista per domani Precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale e jonica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Temperature in generale diminuzione. Venti di burrasca o burrasca forte nord orientali.

Previsioni ilMeteo.it

Oggi 20 novembre su Grottaglie

Domani 21 novembre su Grottaglie