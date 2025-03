Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie ha diffuso un messaggio rivolto alla cittadinanza, a causa del peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di oggi. Di seguito, il testo integrale della comunicazione:

“Avviso alla cittadinanza

In considerazione delle attuali condizioni meteo, inizialmente previste con un’allerta gialla, ma che al momento si sono aggravate, con piogge molto intense che stanno interessando la nostra città fin dalla mattina e che al momento si stanno intensificando ulteriormente, invito tutti i cittadini a limitare, per quanto possibile, gli spostamenti per la serata e fino al miglioramento delle condizioni.

Inoltre, siamo al corrente del disservizio elettrico che sta interessando gran parte del centro cittadino. Abbiamo già allertato Enel, che sta intervenendo prontamente per ripristinare la fornitura. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.

Raccomandiamo a tutti di adottare le necessarie precauzioni.”

L’amministrazione comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione e invita la popolazione alla massima prudenza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di novità.