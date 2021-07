Maltempo e forti temporali in arrivo. Agricoltori in ansia: “Chiudiamo i teli”

Pubblicità in concessione a Google

C’è chi tirerà un respiro di sollievo per l’abbassamento delle temperature, chi si dispiacerà di non poter andare al mare e chi temerà per i danni ai prodotti agricoli, visto che a Grottaglie i lavori sotto i tendoni di uva da tavola sono nel pieno della loro attività.

Il prossimo fine settimana si preannuncia all’insegna del maltempo, con un peggioramento delle condizioni meteo che comincerà già da venerdì e proseguirà sino all’inizio della settimana prossima.

A Grottaglie pioggia e fulmini

Oggi a Grottaglie si registrano condizioni tipicamente estive, con temperature che oscillano tra una minima di circa 22°C e massime oltre i 32°C, valori destinati ad un progressivo abbassamento con previsioni di un paio di gradi in meno per le minime ed addirittura cinque gradi di diminuzione per le massime nella giornata di domenica.

Una domenica più fresca quindi, anche a causa delle precipitazioni previste nel fine settimana: se sabato infatti annuncia piogge sparse e schiarite, domenica e lunedì saranno caratterizzati da temporali, specialmente nel pomeriggio ed in serata.

La situazione dovrebbe rimanere più o meno stabile sino alla serata di lunedì, quando il tempo tornerà a volgersi nuovamente al bello.

Agricoltori in ansia : “Chiudiamo i teli”

Taranto, un fine settimana all’insegna del maltempo

Anche sul capoluogo ionico la pioggia dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di domenica e caratterizzare il clima sino al pomeriggio di martedì con temporali alternati a schiarite.

Si tratterà di fenomeni variabili, con precipitazioni anche intense alternate a momentanee schiarite e cielo coperto, con temperature minime che dovrebbero mantenersi poco al di sopra dei venti gradi e massime che nel fine settimana non dovrebbero superare i trenta.

I venti del fine settimana saranno deboli con provenienza dai quadranti settentrionali ed occidentali, mentre i mari saranno calmi o poco mossi.

Che fare nel fine settimana?

Insomma, le previsioni sembrano consigliarci una certa cautela nel programmare scampagnate o fine settimana dedicati a bagni di mare o tintarella, ma non è detta l’ultima parola! Le condizioni saranno abbastanza variabili e quindi nell’arco del fine settimana sarà quasi certamente possibile avere qualche ora da passare all’aria aperta, avendo l’accortezza di tenere sotto controllo il cielo ed evitare situazioni di pericolo, come ad esempio rimanere in mare aperto o ripararsi sotto un albero in caso di fulmini, per evitare il rischio di folgorazioni.

E se invece la pioggia deciderà di farci compagnia per tutto il week end poco male, ci sono numerosi eventi e luoghi che si possono godere anche al chiuso: concerti, mostre d’arte, musei, degustazioni enogastronomiche e luoghi storici che aspettano solo di essere scoperti!