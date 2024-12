Maltempo, freddo e neve in Puglia a Natale e Santo Stefano

Pubblicità in concessione a Google

La Puglia sta vivendo una delle ondate di freddo più intense degli ultimi anni. Le temperature rigide, accompagnate da venti gelidi e precipitazioni sparse, stanno creando un clima tipicamente invernale su tutta la regione. Non si registrava un freddo così marcato da tempo, e in alcune località interne il termometro è sceso su valori insoliti per il periodo natalizio. Tra Natale, Santo Stefano e il 27 dicembre, si prevedono giornate dominate dal gelo e, in alcune aree, dalla comparsa di fiocchi di neve.

Previsioni Generali Un fronte freddo di origine artica continua a interessare la regione, portando un marcato abbassamento delle temperature. Le giornate del 25, 26 e 27 dicembre saranno caratterizzate da cieli nuvolosi, venti freddi da nord e precipitazioni sparse. Nelle aree collinari, come il Subappennino Dauno e le Murge, si potrebbero osservare fiocchi di neve, anche se senza accumuli significativi.

Località Dove Potrebbe Nevicare Faeto e Bovino : Località del Subappennino Dauno dove le temperature rigide e l’altitudine potrebbero favorire la comparsa di fiocchi di neve, specialmente durante le ore più fredde.

: Località del Subappennino Dauno dove le temperature rigide e l’altitudine potrebbero favorire la comparsa di fiocchi di neve, specialmente durante le ore più fredde. Monte Sant’Angelo : Sul Gargano, l’altitudine e le correnti fredde rendono possibile la comparsa di neve, anche se in episodi brevi e senza accumuli.

: Sul Gargano, l’altitudine e le correnti fredde rendono possibile la comparsa di neve, anche se in episodi brevi e senza accumuli. Altamura e Gravina in Puglia : Nelle Murge, brevi nevicate potrebbero verificarsi durante le ore notturne o al mattino presto, creando uno scenario suggestivo.

: Nelle Murge, brevi nevicate potrebbero verificarsi durante le ore notturne o al mattino presto, creando uno scenario suggestivo. Martina Franca: La Valle d’Itria, con le sue alture, potrebbe essere interessata da qualche fiocco di neve misto a pioggia.

Consigli e Raccomandazioni Indossare abiti caldi e stratificati per affrontare le basse temperature, specialmente durante le ore serali e notturne.

Prestare attenzione alle condizioni stradali, soprattutto nelle aree collinari, dove il rischio di ghiaccio potrebbe aumentare.

Consultare fonti ufficiali come il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per restare informati in tempo reale.

per restare informati in tempo reale. Limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone più interne, dove il clima rigido potrebbe creare disagi.

Conclusione La Puglia sta vivendo un Natale all'insegna del freddo intenso, con condizioni meteorologiche che richiamano un inverno rigido e suggestivo. Anche se i fiocchi di neve rimarranno confinati alle alture, il vento gelido e le temperature basse faranno percepire appieno l'arrivo dell'inverno. Preparate sciarpe e guanti e godetevi il fascino di queste festività invernali, prestando attenzione alla sicurezza.