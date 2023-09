Maltempo Puglia: arrivano Temporali. Calo termico in tutta la Provincia di Taranto. CAMBIA TUTTO

Pubblicità in concessione a Google

Maltempo in Puglia: tutto confermato come da previsioni inizia da sabato pomeriggio il cambio di rotta per l’estate che ormai possiamo definitivamente salutare. Il caldo anomalo di questi giorni ci saluta e da l’avvio all’autunno. Arriva un po di fresco, parecchie piogge, temporali e naturalmente un calo delle temperature.

Maltempo Puglia: Allerta Gialla in tutta la regione

Allerta Gialla dalle 20 di sabato 23, per le successive 24 ore

Questo l'evento previsto: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati specie sulla Puglia centrale e occidentale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, fenomeni grandinigeni localizzati e forti raffiche di vento.

Maltempo Puglia: Situazione sabato 23

Temporali su Bari, BAT e Taranto. Piogge su Brindisi e Foggia. Coperto su Lecce. Vento da moderato a forte. La minima scende fino a 15° C a Bari, 18° a Foggia, 21° su Lecce e BAT 23° su Brindisi e Taranto.

Situazione Meteo Puglia domenica 24

Temporali a macchia di leopardo su Taranto. Piogge e schiarite sul resto della regione. Vento da moderato a forte. La minima scende fino a 16° C a Foggia. Taranto a 19°.

Nuvoloso e piogge deboli a macchia di leopardo in tutta la regione. La minima scende fino a 16° C a Foggia. Taranto a 17°.