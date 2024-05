Dichiarazioni:

Rinaldo Melucci – Presidente della Provincia: “Questo lavoro sinergico tra l’Ente provinciale e la società Vi. Gi. è stato prezioso per la manutenzione di tutti gli edifici sia per la celerità sia per l’economia dell’Ente stesso. Nell’arco di un anno sono stati quasi 500 gli interventi tra attività edili e di messa in sicurezza, interventi idrici e di ripristino dei locali igienici, attività di ripristino degli infissi interni ed esterni, sostituzione serrature, ripristino delle funzionalità delle uscite di sicurezza, la manutenzione degli impianti elettrici e ripristino dei guasti e la manutenzione del verde. Siamo molto orgogliosi per tutto il lavoro svolto.”.

Pantaleo De Finis – Dirigente III° settore Provincia di Taranto: “È stato un appalto particolarmente innovativo in quanto non solo è stata prevista la manutenzione con gli interventi di urgenza, ma anche delle attività di manutenzione preventive e predittive. È bene specificare la differenza tra manutenzione preventiva che ha come obiettivo quello di effettuare interventi di manutenzione prima che si verifichi il guasto e quella predittiva. Quest’ultima viene effettuata a seguito dell’individuazione di uno o più parametri che vengono misurati ed elaborati utilizzando appropriati modelli matematici allo scopo di individuare il tempo residuo prima del guasto. L’obiettivo è assicurare la sicurezza soprattutto nelle scuole.”

Marco Caso – amministratore unico di Vi.Gi.: “Il contratto stipulato lo scorso anno con la Provincia ha rappresentato non solo un unicum nel panorama contrattualistico, ma anche una risorsa fondamentale per l’Ente e soprattutto per gli istituti scolastici. Abbiamo dato un riscontro immediato a tante emergenze che prima necessitavano di più tempo per la loro risoluzione. Questo è avvenuto soprattutto grazie all’attivazione del Numero Verde per le segnalazioni in servizio h.24 e sette giorni su sette”.