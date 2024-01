Pubblicità in concessione a Google

Continua il percorso di Forza Italia in Puglia e anche in provincia di Taranto. Si è tenuto il congresso provinciale in terra ionica, lo stesso ha eletto il nuovo coordinamento provinciale.

Nella squadra che guiderà l’azione politica prossima oltre al grottagliese Francesco Pierri (nominato commissario cittadino lo scorso settembre), anche Maria Santoro, attuale componente del consiglio comunale.