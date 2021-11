Il PNRR è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese. Il Governo intende aggiornare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; idrogeno; automotive; filiera della salute.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

Comuni e Governo insieme

Anci ha realizzato un documento “Comuni e città nel Pnrr. Dossier Anci sul confronto con il Governo e il monitoraggio degli investimenti” che offre un quadro di riferimento sulle risorse assegnate a Comuni e Città metropolitane (circa 50 miliardi). Il testo si articola in schede tematiche, che vanno dalla digitalizzazione all’economia circolare, in cui sono riportate informazioni sintetiche sull’investimento, sulle sue modalità di attuazione, sul loro valore economico e prossime scadenze, sugli aggiornamenti acquisiti tramite il lavoro di confronto e monitoraggio condotto dall’Anci.