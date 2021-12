Pubblicità in concessione a Google

Si è conclusa la votazione sulla proposta del Presidente di nomina di cinque Vicepresidenti e sui Comitati politici del Movimento 5 Stelle, con i seguenti risultati: Nr. Aventi diritto al voto: 131790 su Nr. Partecipanti al voto: 28322. All’approvazione della proposta del Presidente di nomina di cinque Vicepresidenti nelle persone di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco hanno votato SI in 25061, contro i NO in 3261

Pubblicità in concessione a Google